Una acción que le dejó un sinsabor al plantel sabalero, que quedó en las puertas de conquistar seis de seis en el torneo. Precisamente respecto a esta acción, el arquero uruguayo reveló qué habló con el zaguero para tratar ver el panorama y adivinarle la intención, en diálogo con ESPN F12.

https://twitter.com/TNTSportsLA/status/1325925687467847680 GARRA CHARRÚA EN EL ARCO DE INDEPENDIENTE



Sebastián Sosa atajó un penal en la última jugada del partido y evitó la derrota ante Colón ‼ ¡Lo festejó con todo! pic.twitter.com/c7yrzotjh1 — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) November 9, 2020

"A Emmanuel Olivera, el que pateó, lo tuvimos de compañero en Vélez con Lucas Romero. En realidad, ni nos acordábamos como pateaba. Entonces le dio a Luquitas «quedate acá y hacé que estamos conversando, así lo hacemos pensar ». Entonces, en el momento que va a patear le dije: «mirá que me acuerdo como pateabas »; y Ema me respondió «mirá si te vas a acordar, pasaron muchos años». Y le retruqué diciéndole que me acordaba. «Sé que mirás al arquero Ema y me voy a quedar parado acá»", relató Sebastián Sosa.

Pero luego dijo qué buscó con todo eso, algo que le después le terminó funcionando, ya que Emmanuel Olivera no ejecutó bien: "Fue un poco el juego psicológico que hice para llevarlo al lugar donde yo me quería tirar. A decir verdad, ni me acordaba como pateada (risas). Antes que empiece el partido, tenía apuntado a otros para que pateen y a él no. Por suerte salió bien".

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1326201421461590017 #Video #ESPNF12 Sebastián Sosa contó con detalles cuál fue la clave para atajar el penal y convertirse en el héroe de Independiente contra Colón. https://t.co/KzAUhDqHKl — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 10, 2020

