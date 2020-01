La primera novela del mercado de pases en Colón fue el arribo de Brian Fernández. Cuando parecía todo dado, las tratativas se empezaron a dilatar por intereses. Pero después de charlas y las ganas de ambas partes, se llegó a buen puerto y el jugador está desde el viernes entrenando con el plantel.

Pero la otra tiene como protagonista a Guillermo Ortiz, que en el primer día de trabajo le comunicó al entrenador Diego Osella sus intenciones de no formar parte de este proceso. En ese sentido, acordó solo realizar tareas físicas –porque tiene contrato y se debe al club– a la espera de una oferta.

Desde ya generó un importante sacudón y el técnico se vio en la necesidad de salir a buscarle reemplazante pese a la contratación del uruguayo Rafael García. Hay acercamientos concretos, pero nada que convenza por ahora a los dirigentes. Lógico, la idea es que recuperar la inversión que se hizo en su momento para adquirir la totalidad del pase. No se lo quiere regalar y por eso está en el ida y vuelta con los pretendientes.

Guillermo Ortiz 2.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Uno de los que insiste en llevárselo es Talleres, pero solo mediante un préstamo. Desde Colón solo apuntan por ahora a la venta total que rondaría el 1.000.000 de dólares. El elenco cordobés se niega a eso y solo podría llegar a contemplar comprar un porcentaje.

Aún no se ponen de acuerdo, pero no estaría caído. Antonio Medina, DT de la T, lo quiere para potenciar la zaga. El Sabalero también tiene deseos de negociarlo, pero no a cualquier precio. "No tengo problemas de quedar cuatro meses colgado", mencionó Ortiz en conferencia de prensa en caso que no haya nada antes del cierre de libro de pases.

Seguramente esto tendría una definición en las próximas horas. Colón busca desprenderse del zaguero, pero no regalarlo por el simple deseo de cambiar de aire. A esperar...