Tapia esquivó referirse al escándalo en San Lorenzo: "No opino, yo no elijo presidentes"

"Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes", declaró enfático Tapia al destacar la autonomía de los clubes y dejó el caso en manos del Tribunal de Ética de la AFA, que ya abrió un expediente para investigar los hechos.

• LEER MÁS: Escándalo en San Lorenzo: Levalle confirmó que Navarro será el presidente

El dirigente también señaló que el tribunal autónomo será el encargado de llevar adelante las investigaciones pertinentes, y evitó emitir opiniones sobre las denuncias penales relacionadas con el caso.

"No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino", comentó.

El escándalo, que salió a la luz en un informe de Canal 9, llevó a Moretti a anunciar su licencia como presidente de San Lorenzo, dejando al vicepresidente primero, Néstor Navarro, al frente del club. Navarro ya asumió funciones y estuvo presente en Ciudad Deportiva este viernes.

La postura de Tapia sobre la polémica en San Lorenzo