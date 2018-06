Tigre buscaría a Diego Vera

"Diego es un jugador importante y arranca a la par de todos. Es cierto que no tuvo la continuidad que él deseaba. Como no le frenamos la carrera a Germán (Conti), tampoco lo haremos con él si quiere buscar un lugar en otro lado. El deseo es que todos estén a gusto en este plantel". De esta manera contó el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, respecto a las posibilidades que tiene Diego Vera en el próximo campeonato.





El entrenador no dudó en admitir en la vuelta a los trabajos que "es jugador del club" y por eso tiene las mismas chances que el resto. Pero en sus palabras también devela que no es imprescindible, máxime si se tiene en cuenta que mermó drásticamente su rendimiento en este 2018. Vale resaltar que cuando llegó pagó con creces la inversión que el Sabalero hizo por él, poniendo 900.000 dólares por la totalidad de su pase. Marcó varios goles y fue importante, aunque no pudo mantenerlo y pasó de ser clave a uno más.





Diego Vera 1.jpg Télam





Muchos cuestionan la contracción al trabajo de Viruta, que en varias transmisiones de UNO Santa Fe en la previa de los partidos se lo veía sentado mientras el resto hacía los ejercicios precompetitivos. No quiere decir que esté obligado, pero no se notaba las "ganas" por esforzarse. Eso lo llevó a bajar todavía más en la consideración y algunos piensan en que lo mejor sería negociarlo.





En su momento se rumoreó que fue ofrecido a Belgrano, pero solo quedó en eso. No obstante, el mercado de pases de a poco va entrando en ritmo y ahora existiría un interés concreto de Tigre por contar con sus servicios. El Matador necesita reforzar el ataque sabiendo que necesita sumar para escaparle al descenso y por eso se habría fijado en el uruguayo. El tema es saber qué tiene para ofertar; seguramente un préstamo y por eso habrá que estar atentos con la respuesta que pueda tener desde la dirigencia santafesina si finalmente se da este movimiento.





El charrúa sabe que en la consideración de Domínguez corre desde atrás. El titular hoy es Javier Correa y que también pelean por volver Nicolás Leguizamón, Tomás Chancalay y Tomás Sandoval, que se sigue recuperando de una lesión en la rodilla. Hoy el plantel tiene cinco delanteros, lo que conformaría al DT siempre y cuando no surja un nombre pesado. Entonces habrá que ver si Diego Vera se quiere quedar a luchar un puesto o buscar titularidad en otro lado.