Tratando de explicar lo inexplicable

Horas antes el delantero había estado hablando con los dirigentes rojinegros para anunciarles que viajaría en un vuelo privado para sumarse en estas horas al plantel rojinegro. Pero en cuestión de minutos cambió su postura de manera inentendible.





Ya estaba arreglado el contrato, al punto tal que en nuestra ciudad estaba uno de los representantes del jugador negociando junto a José Vignatti y Horacio Darrás en el Hotel de Campo. Incluso la dirigencia de la U de Chile había confirmado la salida de Pinilla y la transferencia de los derechos federativos a Colón.









Por lo cual el goleador ya era formalmente refuerzo rojinegro e iba a firmar un contrato por tres temporadas hasta junio del 2021. Incluso se hablaba de que en ese lapso el jugador iba a percibir una cifra aproximada de 1.500.000 dólares. Y se había resuelto la cuestión impositiva. Por lo que no había excusas de ningún tipo.





Pero se dio lo que nadie esperaba y fue la negativa de Pinilla, por lo cual ante tanta desprolijidad es que Valdebenito Kormac quien representa al jugador y aún está en Santa Fe porque fue el que negoció con la dirigencia rojinegra dialogó este lunes con la Radio del fútbol 96.7 y trató de explicar lo inexplicable.





"Se trabajó todo el domingo para llegar a un acuerdo, fue un gusto negociar con Vignatti y Darrás, pero no puedo dar una respuesta a la situación de Mauricio y saber si llegará o no. El jugador siempre tuvo la intención de venir, pero a último momento tuvo un inconveniente familiar que yo no conozco", aseguró.









Para luego agregar: "El viernes se había llegado a un acuerdo con la Universidad de Chile para transferir los derechos federativos y económicos, ya que Mauricio iba a firmar por tres temporadas. Por lo cual el pase le iba a pertenecer a Colón. Pero ahora es difícil explicar la situación".





Consultado por la desvinculación de Pinilla de la Universidad de Chile dijo: "Mauricio no firmó el finiquito con la Universidad de Chile, se tendría que haber firmado este lunes, a través de un familiar suyo que tiene el poder".





Kormac siempre se encargó de destacar la predisposición de ambas dirigencias "Los dirigentes de la Universidad de Chile y de Colón son muy profesionales, por lo cual nos gustaría que esto termine bien".





Por último indicó: "Me gustaría saber que le pasó a Mauricio para que revierta la situación, fue un tema personal y familiar de él".

























El domingo fue un día de incesantes negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo y que Mauricio Pinilla sea refuerzo de Colón. Sin embargo, cuando estaba todo acordado el futbolista comunicó que por cuestiones personales no vendría a Santa Fe.