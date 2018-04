Un antecedente que favorece a Colón para evitar una dura sanción

Pero lo que está en discusión en estos momentos es si a Colón le clausurarán el estadio o no. El Sabalero debe jugar dos partidos más en condición de local: el lunes 23 de abril ante Patronato y el lunes 7 de mayo frente a River.





La idea de los dirigentes rojinegros encabezados por José Vignatti es que la sanción esté dada en inhabilitar la tribuna norte desde donde partieron las bombas. Y en este sentido, cuentan con un antecedente que lo favorece y que se produjo hace tres años en Mendoza.









El domingo 30 de agosto de 2015 Godoy Cruz recibía a Racing. Cuando se jugaban 25' de la primera etapa el juez Daniel Delfino suspendió el partido y explicó los motivos "El partido está suspendido porque los hinchas de Godoy Cruz no dejan de tirar piedras y eso no se puede controlar. No existen garantías".





Pero esa acción, tenía un trasfondo. Los barras extorsionaron y, ante el pedido no cumplido, generaron incidentes para suspender el partido. Un día antes, cuando estos hinchas hicieron un banderazo, pidieron hablar con Gabriel Heinze. Pero el DT se negó. A partir de allí, los barras le lanzaron el ultimátum al presidente José Mansur : "O echás a Heinze o mañana te paramos el partido".





Embed



Días después, el Tribunal de Disciplina dispuso que el cotejo continúe el miércoles 30 de septiembre en la cancha de Argentinos Juniors y a puertas cerradas. Se disputaron dos tiempos de 33' y 32' cada uno y el Tomba sufrió una sanción económica, debiendo abonar el costo de 500 entradas generales por siete partidos.









No obstante, lo más importante terminó siendo que Godoy Cruz continuó jugando en el estadio Malvinas Argentinas y no debió trasladarse a otra cancha. Y la realidad indica que existen muchas similitudes con lo ocurrido en el Brigadier López.

También se habla de una fuerte sanción económica que incluiría el pago de 500 entradas generales por al menos seis partidos. Si se tiene en cuenta que las entradas tienen un costo de $320, la suma ascendería a los $960.000.