Un defensor internacional en el radar de Colón

Es que el Sabalero se debe repartir en tres frentes: la Superliga, la Copa Sudamericana (jugará en la segunda fase ante el poderoso San Pablo) y la Copa Argentina (debutará ante Deportivo Morón). Además, la 2018/2019 lo tendrá en la primera parte del año que viene participando de una nueva edición de la Sudamericana.





Por lo tanto, Domínguez sabe que para ser competitivo e intentar dar el salto de calidad necesita confeccionar un plantel bien competitivo y encontrar las respuestas futbolísticas que no encontró en la primera mitad del año, para que el equipo ya no se contente con ingresar al segundo certamen internacional en importancia, sino que de pelea por terminar entre los primeros cinco equipos que jugarán la Libertadores.





Además, está el gran objetivo que significa enfrentar al poderoso San Pablo, en duelos de ida y vuelta (se define en el Brigadier López), por los 16avos de final de la Sudamericana.





Por lo tanto, para estar a la altura, como mínimo, el DT pretende suplir las bajas de peso que sufrió el equipo en este mercado de pases. Es que se fue Alexander Domínguez y llegó Burián, quien viene de cerrar una gran campaña con el subcampeón Godoy Cruz.





Pero ahora toda la atención se centra en la contratación del marcador central de jerarquía y experiencia que llegue para suplir la ausencia de Germán Conti. En ese sentido fueron ofrecidos muchos marcadores centrales, entre los que se encuentran Diego Polenta (Nacional de Uruguay), Carlos Rodríguez (Tigre), Rafael García (Atlético Tucumán), Guillermo Burdisso (León de México) y Luciano Lollo (River).





Algunos fueron ofrecidos, mientras que otros interesan. Este último es el caso de Lollo, quien no seguirá en River y se le busca nuevo destino. Desde Buenos Aires se indica que Colón está tras sus pasos, aunque el grupo que lo representa pretende ubicarlo en México o España.









Es por eso que la lupa nuevamente se instaló en el fútbol uruguayo, ya que en las últimas horas se conoció el interés de Colón por el marcador central Ramón Ginés Arias Quinteros, quien milita en el poderoso Peñarol.





Ramón Arias, apodado Cachila, nació el 27 de julio de 1992 en Montevideo. Debutó el 27 de febrero de 2011 con la camiseta de Defensor Sporting, en el partido ante Wanderers. Ingresó en los últimos minutos y marcó el tanto de la victoria por 1-0. Con Defensor jugó las Copas Libertadores de 2012,2013 y 2014.





En tanto, luego fue transferido a préstamo a Puebla de México (2015/2016), donde tuvo la particularidad que cuando lo echaron a Cristian Campestrini frente a Pumas se calzó el buzo (su equipo ya había realizado los tres cambios) y tuvo una magnífica actuación.





Mientras que luego se fue a Liga Deportiva Universitaria de Quito (2016), donde fue pedido por el director técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez, hasta desembarcar en Peñarol (2017), equipo que actualmente dirige técnicamente Leonardo Ramos.





También tuvo un pasado por las selecciones juveniles de Uruguay, ya que se desempeñó en la Sub 17, Sub 20 y Sub 23.





En total, en su carrera, disputó 228 encuentros, donde convirtió 10 tantos y entregó siete asistencias. Ganó los Clausura 2012 y 2013 con Defensor Sporting, y el Clausura 2017 con Peñarol.









Luego de abrochar la llegada del arquero uruguayo Leonardo Burián, a los dirigentes de Colón solamente les resta cerrar la contratación del marcador central que tanto pretende Eduardo Domínguez para terminar de armar el plantel que afrontará la próxima temporada.