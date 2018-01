Un detalle alarmante en Colón

Pese a la derrota del sábado pasado ante Boca 2-0, la compaña de Colón en la Superliga sigue siendo positiva. Está dentro de los 10 primeros y, en un certamen largo, está en condiciones de recuperarse y volver a escalar. Este traspié tampoco generó un drama, ni tampoco las dos caídas a finales de 2017, pero si la necesidad de cambiar algunas cosas. En esa tarea está el entrenador, Eduardo Domínguez, que desde que llegó siempre se mostró tranquilo y cauto.





Dicho sea de paso, resaltando que fue el último en perder el invicto, las pálidas ante Atlético Tucumán y Talleres, que particularmente fueron por 2-0, le permitieron sacar conclusiones al DT de lo que le hacía falta al grupo y es así como llegaron cuatro refuerzos: el lateral izquierdo Gonzalo Escobar, el volante Mariano González, el enganche Alan Ruiz y el delantero Javier Correa. Entendió que le estaba costando generar de mitad de cancha en adelante y, pese a que se vieron cosas ante el Xeneize, mostró las mismas falencias.





LEER MÁS: Colón empezó a pensar en Independiente





"Cometimos los mismos errores del año pasado", admitió el estratega a la salida de los vestuarios de la Bombonera. El tema está en ser más regulares y no jugar solo bien un tiempo y mal el otro. Son atenuantes que se reiteran y que después se pagan caro. Habrá que acomodar ahora también el fondo, que presentó fisuras por todos lados, aunque vale destacar que el rival que tuvo enfrente era el mejor de la Argentina.





LEER MÁS: Alan Ruiz ya se calzó la camiseta de Colón





"Nos faltó profundidad", fue otra de las frase que tiró Domínguez y ahí aflora un detalle que quizás pocos se habían dado cuenta: Colón no hace un gol hace 290' oficiales (no se cuentan los minutos de adición). El último lo marcó Christian Bernardi en la victoria del 24 de noviembre de 2017 en Santa Fe ante Tigre por 3-1. Después hilvanó esta racha adversa y contando con escasas situaciones de gol. Por si fuera poco, las que genera no las convierte acrecentando aún más la malaria.





Embed





Queda claro que no hay un goleador, ya que las anotaciones son repartidas. Diego Vera 3, seguido por Tomás Chancalay y Christian Bernardi con 2. Después marcaron Tomás Sandoval, Cristian Guanca, Germán Conti, Guillermo Ortiz, Nicolás Leguizamón, Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler y Pablo Ledesma.





LEER MÁS: "Esperamos contar con los refuerzos rápidamente"





La falta de eficacia le viene haciendo mella y que repercute en los resultados y por eso Domínguez se mentaliza en agudizar lo necesario para que Colón genere más y capitalice los avances mejor. No es una tarea sencilla, porque los contrincantes también quieren impedirlo, pero ahí es donde deberán aparecer las individualidades. Quizás el ingreso de Alan Ruiz pueda darle un plus, pero esto tampoco asegura nada.





El camino es largo y aún hay tiempo de mejorar para que Colón siga intentando ser protagonista en esta Superliga.