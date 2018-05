Un equipo que nunca salió de memoria

Si algo caracteriza a Eduardo Domínguez como entrenador es el estudio detallado del rival y en función de eso planificar los partidos. Al punto tal, que en el vuelo de regreso a la Argentina luego del triunfo ante el Zamora, se puso a observar algunos partidos que había jugado Gimnasia de La Plata a quien debía enfrentar en la fecha siguiente.





Pero esa obsesión por no dejar ningún detalle librado al azar y analizar detenidamente al adversario de turno, también implica variar demasiado de un encuentro a otro y es por eso que en las 26 fechas que se llevan jugadas en la Superliga (contando el cotejo ante Vélez que se reanudará este jueves) nunca repitió la formación, aún cuando estuvo 10 cotejos invicto.





El entrenador sabalero siempre manifestó que no consideraba importante mantener un equipo y por eso le restaba importancia a los cambios realizados. No obstante, está claro que no es común que un equipo que obtiene buenos resultados o al menos esté cerca de lograr sus objetivos no pueda mantener una formación estable.





De hecho en estas 26 fechas, Domínguez utilizó 26 futbolistas y el único que tuvo asistencia perfecta fue el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, seguido de cerca por Germán Conti quien estuvo presente en 25 de ellos ya que no jugó ante Patronato por una molestia física.









La primera formación que puso el DT rojinegro en el debut de la Superliga ante Rosario Central fue la siguiente: Domínguez, Ceballos, Conti, Ortiz, Rodríguez; Guanca, Fritzler, Ledesma, Estigarribia; Vera y Leguizamón.





En la 2ª jornada, Colón visitó a Arsenal y allí Diego Morales ingresó por Marcelo Estigarribia y Tomás Chancalay hizo lo propio en lugar de Nicolás Leguizamón. En la 3ª fue local frente a Estudiantes y los cambios fueron los de Christian Bernardi por Morales y Leguizamón por Diego Vera.





Para la 4ª fecha ante Defensa y Justicia, se produjo el debut de Gustavo Toledo y el que salió fue Lucas Ceballos. En la 5ª ante San Lorenzo, el paraguayo Estigarribia fue titular en lugar de Clemente Rodríguez y Vera suplantó a Chancalay.





En la 6ª con Temperley Chancalay reemplazó a Bernardi y Rodríguez volvió en lugar de Estigarribia. Por la 7ª frente a Banfield, Estigarribia retornó a la formación titular en lugar de Leguizamón. En la 8ª con San Martín de San Juan, Bernardi jugó en lugar de Estigarribia.









Por la 9ª frente a Argentinos Juniors las modificaciones fueron los ingresos de Estigarribia en lugar de Rodríguez y Leonardo Heredia por Bernardi. En la 10ª jornada cuando fue local ante Tigre, Jonathan Galván sustituyó a Guillermo Ortiz y Bernardi hizo lo propio por Heredia.





Para visitar a Atlético de Tucumán por la 11ª jornada, Ortiz volvió en lugar de Galván y Vera reemplazó a Leguizamón.En la 12ª fecha ante Talleres como local los cambios fueron Rodríguez por Chancalay, Adrián Bastía en lugar de Matías Fritzler y Braian Galván por Pablo Ledesma.





Este año en la reanudación de la liga y por la 13 ª jornada Colón visitó a Boca y Domínguez dispuso cuatro cambios: ingresaron Jonathan Galván, Fritzler, Ledesma y Vera por Ortiz, Bastía, Braian Galván y Leguizamón respectivamente.





En la fecha siguiente (14º) fue local ante Independiente y allí se produjo el mayor movimiento de piezas dado que fueron seis las modificaciones: Ceballos x Toledo, Ortiz x Galván, Gonzalo Escobar x Rodríguez, Mariano González x Ledesma, Chancalay x Estigarribia y Javier Correa x Guanca.





En la 15ª jornada Colón visitó el Coloso Marcelo Bielsa y allí Domínguez le devolvió la titularidad a Ledesma en lugar de Bernardi y Guanca suplantó a Vera. Y en la 16ª como local ante Gimnasia de la Plata, Alan Ruiz fue titular por primera vez suplantando a Guanca y Bernardi jugó por Ledesma.









Finalmente para visitar a Unión en la 17ª jornada Estigarribia ingresó por González y Vera hizo lo propio en lugar de Chancalay. Mientras que por la 18ª para recibir a Huracán ingresaron Jonathan Galván, González, Ledesma y Chancalay por Conti, Bernardi, Estigarribia y Vera respectivamente.





En la 19ª Colón visitó a Olimpo y los cambios fueron Conti x Galván, Guanca en lugar de González y Bernardi por Ledesma. Para la 20ª jornada, en el cotejo ante Lanús, el Polaco Bastía ingresó en lugar de Guanca.





En la 21ª jornada en la visita a Godoy Cruz, el Monito Silva jugó en lugar de Fritzler, Guanca suplantó a Bernardi y Estigarribia hizo lo propio por Chancalay. Para recibir a Vélez por la 22ª fecha Fritzler sustituyó a Silva y Chancalay a Guanca.





En la 23ª para visitar a Chacarita Silva volvió a la formación titular en lugar de Bastía. Por la 24ª fecha y cuando parecía que repetiría la formación, el cambio de último momento fue el ingreso de Guanca por Ruiz. Para jugar ante Belgrano, Vera suplantó a Correa lesionado y González jugó en lugar de Silva también con problemas físicos.









Mientras que en la última fecha ante River, las variantes fueron cuatro: Rodríguez x Escobar, Bernardi x Chancalay, Bastía x González y Ruiz en lugar de Vera. En tanto que para el partido de este jueves ante Vélez es un hecho la vuelta de Escobar por Rodríguez y no habría que descartar alguna variante, pero lo concreto es que la formación no se repetirá.





Así las cosas, Domínguez hace un culto de su continua búsqueda para encontrar la mejor versión. No obstante, es cierto que tantos cambios conspiran para hallar un funcionamiento aceitado y si bien un equipo que sale de memoria no es garantía de nada, la realidad indica que la certidumbre en estos casos es mejor consejera que la incertidumbre.