Un nuevo interesado en sumar a Diego Vera

La cuestión no parece sencilla, más allá de que Horacio Darrás, vicepresidente sabalero, se haya mostrado optimista en cuanto a llegar a un acuerdo para que el exentrenador de Huracán se mantenga en sus funciones para afrontar el 2018.





En estos momentos su nombre es muy repetido en Independiente, ya que es uno de los candidatos a suceder a Ariel Holan y solamente en esta carrera quedó junto a Frank Darío Kudelka, actual estratega de Talleres de Córdoba.

















Pero hay otras cuestiones por resolver, como por ejemplo el armado del plantel que afrontará la segunda parte de la Superliga y la Copa Sudamericana. El diagnóstico de los dirigentes y el entrenador fue el mismo sobre los puestos a cubrir, aunque deben definir al DT antes de dar el paso de iniciar las gestiones para sumar refuerzos.





Pero hay un jugador que tiene muchas chances de partir en este mercado de pases, ya que si bien le dio un salto muy importante desde lo deportivo al equipo en 2017, hay algunas cuestiones que no cierran y que no dejó conformes ni al DT ni a los dirigentes. Incluso se menciona que tendría muchas ganas de partir al no sentirse cómodo en la ciudad.



Se trata de Diego Vera, quien llegó al Sabalero en el mercado de verano pasado y por el cual los dirigentes desembolsaron casi 15.000.000 de pesos por contratarlo. Pero para dejarlo partir se quiere recuperar el dinero invertido, y es por esa razón que todavía no se dio su salida de Colón.

















Primero lo quiso Huracán para reemplazar a Ramón Ábila, quien se sumó al plantel de Boca luego de haber estado seis meses a préstamo en el club que lo lanzó al Cruzeiro de Brasil . Sin embargo, cuando los popes del club de Parque Patricios tomaron contacto con sus pares sabaleros se encontraron con un pedido de 1.200.000 dólares, por lo que el interés se enfrió.





Ahora el que viene por Viruta es Estudiantes, club que pretende repatriarlo para disputar la Copa Libertadores de América. Se informa desde La Plata que fue pedido por el entrenador Lucas Bernardi, aunque el pedido seguramente será el mismo en cuanto a lo económico que el que se le hizo a Huracán.





Están claros varios puntos. El primero que Colón está dispuesto a desprenderse de Vera en este mercado de pases, y el segundo que ningún club está dispuesto a desembolsar el dinero que pide Colón para contratar a un jugador que está pronto a cumplir 33 años, con escaso poder de reventa.









El fin de año traerá muchas novedades en el mundo Colón, ya que los dirigentes pretenden tener en el inicio de la próxima semana una definición sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, ya que la pretemporada arrancará el próximo 4 de enero y no hay tiempo que perder.