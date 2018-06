Una buena noticia para Eduardo Domínguez

El volante llegó a préstamo con el pase en su poder por una temporada y es por eso que el 30 de junio caducaba el vínculo. Desde un primer momento se manifestó que no habría inconvenientes en llegar a un acuerdo. Sin embargo, hace un par de semanas, el ex-Lanús expresaba que aún no había gestiones avanzadas y eso le generaba incertidumbre.





De todos modos, los dirigentes siempre se mostraron confiados en que no habría problemas para estampar la firma, pero como siempre sucede, hasta que no se firme, no puede darse por seguro. En algún momento Belgrano preguntó por Fritzler, pero está claro que la voluntad del jugador para seguir en Santa Fe fue clave para que las gestiones prosperen.









El Polaco disputó 24 de los 27 encuentros que jugó Colón en la Superliga, sin embargo no estuvo presente en el último cotejo cuando el Sabalero le ganó a Racing por 3 a 1 para clasificar a la Copa Sudamericana ya que frente a Vélez había sido amonestado y llegó a las 10 tarjetas amarillas.





Aún así, está claro que por regularidad se podrá decir que después de Javier Correa, fue el refuerzo que más rindió. Por ello, para el DT era fundamental que siga, dado que además de lo futbolístico lo considera muy importante dentro del plantel por su voz de mando y experiencia.

















Matías Fritzler pretendía quedarse y Eduardo Domínguez lo quería. Los dirigentes estaban de acuerdo con mantenerlo en el plantel y es por eso que el final fue feliz para todas las partes y de este modo el Polaco extenderá su contrato con Colón.