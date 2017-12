En el inicio de la charla dio su visión respecto a Zamora, rival de los rojinegros en la ronda inicial: "Esto es un sorteo, ahora tenemos que reunir a la Comisión Directiva, estamos haciendo grandes lineamientos para 2018, de alguna forma le vamos a encontrar la vuelta".

Alonso subrayó el trabajo que viene realizando la actual dirigencia con Vignatti a la cabeza. En este sentido afirmó: "El primer equipo es la Comisión Directiva porque juega en todos lados, con dificultades y limitaciones, estoy orgulloso del presidente hacia abajo, contribuyendo siempre en un año difícil, donde Colón trató de salir de una situación difícil, esto es premio al aporte de nuestros jugadores, cuerpo técnico y Comisión Directiva que hizo que lleguemos a este torneo internacional".

El principal tema que desvela a los hinchas es el mismo que debieron soportar un año atrás, aunque confían en que no sea el mismo final que tuvo Montero en Colón. Con la mesura correspondiente, el dirigente sabalero remarcó: "Uno percibe que la gente tiene interrogantes, el hincha es ansioso, necesita respuestas, el dirigente tiene que ser sereno y tomar determinaciones buenas para el club , tendrá que hablar el presidente que lo está llevando adelante, no nos podemos adelantar a situaciones que no son ciertas, dejemos que el presidente sabe lo que hace, el fútbol es muy dinámico y veremos que sucederá".