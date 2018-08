Utedyc confirmó la huelga en un comunicado y el Clásico podría jugarse sin público

"El personal decidió entrar en huelga, porque no se está respetando el convenio colectivo de trabajo, además se solidariza el personal mensualizado, que también entró en huelga", apuntó en diferentes medios el secretario adjunto de la patronal, Enrique Böck, donde además dejó conceptos muy fuertes en contra del presidente, José Vignatti, al que le indilgó todas las culpas.





"No hubo acuerdo, no se respetó, se retiraron los boleteros, se hizo la reunión en el gremio y se determinó el paro. El Ministerio de Trabajo actuó ayer (por este jueves) y constató la falta de acatación al convenio colectivo de trabajo, ya que no se estaban vendiendo las entradas de la forma que correspondía. Ahora se les comunicará la medida que se adoptó", agregó para dejar en claro que todo se recrudeció.