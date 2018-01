"Vamos a ir a ganar a la cancha de Boca"

Este viernes llegó a final la parte más dura de la pretemporada que llevó adelante Colón, entre Santa Fe y Paraná, algo que se coronará el sábado con el último amistoso frente a Racing de Montevideo en el predio rojinegro.

Eduardo Domínguez tomó contacto con la prensa y en el inicio expresó que "seguimos buscando el mejor equipo que podemos tener, vamos a seguir buscando variantes hasta la semana previa, lo vamos a probar cuando nos sentimos conformes, ahí lo vamos a definir".

La confianza del entrenador es alta, a pesar de que no llegaron refuerzos, al reafirmar que "estamos con mucha confianza, tenemos un gran equipo y que si llega alguien llega para potenciar el equipo, sentimos que estamos bien, lo repetí en varias ocasiones, si son jugadores que pueden potenciar al grupo bienvenido, sino no vamos a traer a nadie".

Domínguez confirmó que "me reuní con el presidente a principios de semana, él está trabajando con Horacio (Darrás) para ver las mejores posibilidades, a veces es tiempo, no más que eso. Generalmente lo que estamos buscando están trabajando, no habría inconvenientes en que se sumen, si en la dinámica y en lo que pretendemos, no somos de volvernos locos, sabemos en la situación que estamos, no somos un club poderoso, estamos haciendo todo lo posible para que estén lo antes posible".