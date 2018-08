Varios regresos entre los concentrados de Colón para el duelo ante San Pablo

Este martes se confirmó la lista de jugadores de Colón que esperarán concentrados el duelo de este jueves, a las 21.45, en el estadio Brigadier López ante San Pablo de Brasil , por la vuelta de los 16º de final de la Copa Sudamericana . En este sentido, el entrenador sabalero, Eduardo Domínguez , dispuso que se sumen dos jugadores a los que estuvieron en la jornada inicial de la Superliga ante Patronato.









Se trata de algo lógico, ya que reaparecerán el capitán Guillermo Ortiz y Marcelo Estigarribia, que no pudieron estar por llegar al límite de amarillas y por una lesión, respectivamente. El que no estará en este caso es el juvenil Brian Galván. Después no hay demasiados misterios, algo que si se traslada al equipo. Esto se debe a que el DT debe decidir si juega con cinco defensores como en la ida en el Morumbí o si implementa cinco en el medio. Lo que si hay es un enroque de delanteros: Nicolás Leguizamón por Tomás Sandoval.





Guillermo Ortiz.jpg Prensa Colón





Incluso lo reconoció en la atención a la prensa de este martes. Por eso habrá que estar muy atentos a lo que suceda en los movimientos de este miércoles, previo a lo que será el trascendental choque. Todos entienden la complejidad de la historia y por eso el cuerpo técnico analiza lo necesario para cuidar la ventaja y, de ser posible, aumentarla.









Existen muchas chances de que se repita la formación que ganó en la ida. Es decir, con Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emmanuel Olivera, Erik Godoy, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz y Javier Correa. Después puede ser que ingrese Mariano González, de buen segundo tiempo ante el Patrón, el Christian Bernardi, que siempre es una rueda de auxilio.









A estos nombres se agregan Ignacio Ciccho, Franco Quiróz, Clemente Rodríguez, Adrián Bastía, Franco Zuculini, Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón. Lo que si está claro, es que Domínguez esperará hasta último momento para elegir a los soldados que saldrá a la batalla este jueves en el Cementerio de los Elefantes.