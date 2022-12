Vega vuelve para reforzar a Colón: "Soy otra vez uno más"

Ahora ya con el alta médica, trabaja a la par del resto y dejó sus sensaciones en charla con Radio Gol 96.7: "El cariño que me tiene la gente lo valoro mucho, a pesar que me tocó jugar muy poco. Las expectativas que tiene la gente conmigo es muy lindo. Muy contento por eso. Me sirve que ahora sea el Mundial, así llego bien y con nueve meses después de la lesión. Los médicos indican que ese tiempo es el mejor. Estoy entrenando a la par del grupo, así que aprovechando cada entrenamiento".