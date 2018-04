Vélez frenó el buen andar de Colón en Reserva

Por la 22ª fecha del torneo de Reserva, Vélez le puso fin a la racha positiva de Colón al imponerse por 2-1 este domingo en el campo auxiliar Rafael Batres. Gonzalo Rodríguez (PT 25') y Santiago Rodríguez (PT 35') marcaron para el Fortín; mientras que a los 35' descontó Facundo Garcés para el Sabalero.





LEER MÁS: ¿Qué sanción podría tener Colón por los incidentes ante Vélez?





El partido se desarrolló con absoluta normalidad pese al clima enrarecido después de lo que fue el desenlace del encuentro de Primera en sábado, que fue suspendido por el árbitro Andrés Merlos por tres bombas de estruendo que fueron arrojadas por la barra local.





LEER MÁS: El trasfondo en torno a las bombas arrojadas en el partido de Colón apunta a Rusia 2018





El dueño de casa no pudo ante la supremacía del elenco de Liniers, que aprovechó los dos goles de ventaja y, pese a que logró descontar, después no tuvo los argumentos necesarios para llegar al empate.





Embed

(Gentileza ESPN)





Formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Lucas Ceballos, Facundo Garcés, Franco Quiróz, Eric Meza; Alejandro Medrano, Tomás Moschion; Juan Cruz Zurbriggen, Braian Galván, Lautaro Saravia; y Tomás Sandoval. DT: Luciano Calcagno.





Vélez: Matías Borgogno; Guiliano Cerato, Nahuel Arena, Mauricio Toni y Joaquín Moreyra; Alejo Montero, Gianluca Mancuso y Gonzalo Rodríguez; Santiago Rodríguez, Nazareno Bazán y Emiliano Lettieri. DT: Marcelo Gómez.





Cambios: PT 33' Bogado x Lettieri (VS); ST 26' Garayalde x Gonzalo Rodríguez (VS); 26' Almada x Montero (VS).





Expulsado: ST 47' Alex Vigo (C).