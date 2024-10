Vicentini confía en Colón: "Esperemos esta levantada nos alcance para el estirón final"

Colón está enfocado en intentar ir por otro triunfo cuando el sábado reciba a San Telmo por la fecha 36 de la zona B de la Primera Nacional. Ya no hay margen de error, por lo que solo sirven los tres punto y quizás no alcance para llegar a la cima, pero el intento se hará igual.

En la previa, el arquero Manuel Vicentini habló en conferencia luego de la práctica en el estadio Brigadier López: "Te da tranquilidad no recibir goles. Brinda mucha confianza y Diego (Osella) nos transmitió la necesidad de construir de atrás para adelante. Así que buscaremos repetir la última actuación de local, donde estuvimos muy completos".

• LEER MÁS: Osella, firme en Colón: "Uno sabe la carrera en la que está y veremos si nos da para el final"

Entre el análisis, el golero se lamentó por los partidos que se escaparon, sobre todo de visitante, lo que impidió que estuvieran más arriba: "Si se analiza, las veces nos marcaron fue porque quedamos mal parados por ir al frente. Pudimos modificarlo ahora. Por eso con una base solida es mucho mejor para luego pensar para adelante. En el ultimo partido nos costo más, porque el rival se cerró, pero con la jerarquía que tenemos podemos encontrar un plus. Un poder ofensivo mayor. Necesitamos repetir lo que hicimos ante Defensores para seguir con confianza".

dadasdasd.jpeg Manuel Vincentini habló en la previa del cotejo entre Colón y San Telmo.

"Pagamos caro pequeños errores contra rivales que nos llegaron poco. Valoro que el equipo encontró solidez y lamento no haber sumado los tres puntos en Chaco. Pero la firmeza brinda confianza para el final", agregó Vicentino.

• LEER MÁS: Talpone: "Colón sigue con ganas y nos preparamos para lo que sea"

Vicentini sigue confiado en Colón

"Tuvimos un arranque buenísimo y las falencias quizás eran ocultadas por el funcionamiento. Luego nos costó salir de la meseta que todos hablamos. Era clave salir rápido, pero nos costó tanto que lo pagamos en la tabla. Nos lamentamos por eso justamente, pero ahora estamos levantando cabeza y esperemos nos alcance para el estirón final".