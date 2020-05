¿Víctor Godano se suma como candidato a presidente en Colón?

Más allá de que mantener la cuarentena por la pandemia del coronavirus, en algunos clubes hay otros temas centrales de análisis constante y en este caso, en Colón hay uno muy importante: las elecciones a presidente. En primera instancia, la conducción actual encabezada por José Vignatti impulsó que los comisiones se adelanten para junio; sin embargo, esto finalmente no sería posible y por eso se dirimirá todo en diciembre. Hasta el momento solo Ricardo Magdalena reconoció que se postulará, pero después solo hay rumores. Más que nada por parte del oficialismo. Pero en las últimas horas Víctor Godano dejó la puertas abierta.

Bicho fue vicepresidente en la gestión que comenzó junto a Eduardo Lalo Vega en 2013 tras la era de Germán Lerche. Le tocó bailar con un presente magro de Colón, que no pudo incorporar y debió arreglársela con los chicos del club y con un DT nuevito como Diego Osella. Fue una campaña memorable que, por cosas del destino, no alcanzó para salvarse del descenso.

Fue un trabajo de reestructuración y salvación para una institución que había quedado prácticamente demolida. "Fue una situación muy rara, donde se despertaron todos los sabaleros. Luego de tener varios años en Primera División, donde se armaron equipos para pelear los campeonatos y no se daban, llegó un momento donde se empezaron a rechazar cheques; surgió un problema con un chico en la pileta que sufrió daños muy importantes y embargaron las cuentas de Colón. En la época de Lerche vino Agremiados, no se jugó un partido ante Atlético de Rafaela y se descontaron seis puntos por no pagarle a Atlante (por el pase de Juan Carlos Falcón). Hubo muchas movilizaciones y nos despertamos todos. Hubo gente que nos convocaron a Lalo y a mí, nos hicimos cargo y convocamos a socios para armar una lista y tratar de sacar a Colón de esa situación en la que estaba", reconoció Víctor Godano en charla con LT10.

Godano.jpg Víctor Godano dejó la puerta abierta para ser candidato a presidente de Colón. UNO Santa Fe

Luego de eso se alejó sin perder de vista a Colón. Después de varios años, quizás siente la necesidad de aportar su granito de arena: "Nadie me habló para volver. Sí tenemos un grupo donde tres veces al año nos juntamos, ya que a muchos los conocí adentro del club, donde vivimos momentos difíciles y terminamos muy bien, tras cumplir la tarea que fuimos a hacer. Cumplimos con lo que prometimos, pero hubo otras que prometimos y no pudimos cumplir".

Pero en el final, no fue contundente respecto a su será candidato a presidente, pero Víctor Godano la dejó picando: "Quiero que a Colón le vaya muy bien, no solo en el campeonato de Primera, sino que peleé arriba, que clasifique a las copas, que se apueste a la Copa Argentina, ya que como es a simple eliminación se puede pasar a equipos grandes, ya que en los torneos largos se hace más difícil. También creo que se puede crecer como institución. El hincha sabemos que tiene una dura situación, sobre todo con esta pandemia, pero siempre se puede aportar para que sea un poquito más grande".