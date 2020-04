Vignatti: "Anhelamos que siga la Copa de la Superliga"

La pelota en el fútbol argentino se encuentra parada, pero las gestiones de los clubes no cesan para consensuar los pasos a seguir. En medio de este escenario planteado por la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus se encuentra Colón, cuyo presidente José Vignatti salió a aclarar todos los temas que hacen a la actualidad deportiva e institucional del club que preside.

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), el máximo titular sabalero comenzó contando cómo lleva adelante la cuarentena, atendiendo a que forma parte del grupo de riesgo descripto por el gobierno nacional: "Como todo el mundo, tratando de cumplir al máximo dentro de lo establecido. Estoy en mi casa, trabajando desde acá. Se tornó muy común esto. En cuanto a Colón estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, hay labores que no pueden esperar como el resembrado y mantenimiento de las canchas. En cuanto a lo económico de la misma manera, tratando de sobrellevar el momento".

Luego se le preguntó por la reducción de salarios que es una tendencia mundial y que se intenta implementar en el fútbol nacional, contó: "Tenemos contacto a diario con otros dirigentes del fútbol argentino, pero la confusión es bastante generalizada, estamos esperando. Tiene que salir de una reunión múltiple de los dirigentes, con videoconferencias, que son reuniones al fin. La semana que viene se tomarán decisiones para llevar adelante esto".

Mientras que sobre la situación puntual del plantel de Colón, reveló: "Estamos esperando un poco, porque no sabemos cuánto y cómo serán los depósitos de la televisión, tenemos cuentas a cobrar de jugadores que se vendieron, y está todo congelado, no hay movimientos, ni del exterior ni las transacciones locales. La semana que viene se tendrán que tomar decisiones en conjunto, que es lo que esperamos, o individuales".

Más adelante se le preguntó por el futuro del torneo argentino, y contó: "Se habló de todo, de la parte económica y lo que se planificará a futuro, pero es todo muy incierto. Se están esperando resoluciones de FIFA, ya que es un problema mundial. Todo está un poco supeditado a ver si llegan normas generales, si no sucede habrá que tomar alguna determinación".

"Un tema no menor son los contratos que vencen el 30 de junio, todos los clubes pidieron prestados jugadores, se pagan por adelantado, se lo hizo por todo el año, y todo estaría dentro de ese contexto, aunque no estoy en condiciones de asegurar nada. La lógica indica que se tendrían que prorrogar hasta el final de la temporada", arregló en otra parte de la charla.

Para continuar con la realidad de Colón y destacó: "Estamos llevando a cabo conversaciones, invertiremos todos los días de la semana telefónicamente para ver cómo se sigue desenvolviendo todo, cuando recibamos la plata de la televisión veremos cómo se reparte. Hay recursos que no se ven pero influyen enormemente como los sponsors, la venta de los jugadores a futuro. Hasta el momento en que se paró el fútbol los jugadores tenían una cotización, que nacían en Europa, la cotización de los jugadores caerá tremendamente, nosotros por ejemplo tenemos cuota a cobrar, y así sucesivamente. Hay un problema que no se ve pero a futuro pesará mucho".

En cuanto al cumplimiento con el plantel, dijo: "Estamos dentro de lo acordado con la Superliga, después del día 15 veremos".

Para luego, agregar: "Nada va a escapar de la realidad mundial, ninguna de las dos partes se debe perjudicar. Hoy estamos todos perjudicados, donde la prioridad no es el deporte sino la vida, habrá tiempo para ordenar todo".

Cuando se lo metió de lleno en las declaraciones de Francisco Ferraro, quien reveló los desencuentros que lo llevaron al presidente a removerlo del cargo de presidente, afirmó: "No lo escuché, ni me enteré. No me pelié con nadie, solo dialogo. Uno pide resultados, porque administra un club y pasiones, los directivos estamos para escuchar a los socios, que piden resultados. Colón los jugadores que pudo traer por su presupuesto. Hay muchos jugadores que uno quisiera traer pero no se puede".

La final de la Sudamericana

Cuando se le preguntó si la volvió a ver a la final ante Independiente del Valle, manifestó: "No se dio la oportunidad, es el hecho más importante en la historia del club, tengo libros, la medalla que nos dieron por el subcampeonato, es un gran orgullo para el club y para los colonistas. ¿Cómo no voy a querer verla? Quedé con la incógnita sobre lo que hubiese pasado en condiciones normales, el partido más importante de la historia del club se jugó en condiciones inéditas desde lo climática. Hay una circunstancia extrafutbolística que todavía no está terminada (la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos de Independiente del Valle). A ningún colonista le gustó el resultado, nos gustó llegar a esa instancia, hay cosas que se resolvieron por caso fortuito, otras que no por la situación y hay".

Volvió a hablar de las declaraciones de Luis Spahn, quien manifestó que el unionista hizo fuerzas por Independiente del Valle, y agregó: "Cada uno opina como quiere, nunca fui una persona confrontativa con otros dirigentes que opinan distinto, cada uno tiene lo suyo. Nosotros sabemos que llegamos a una final, que es un paso deportivo que es codiciado por muchos, sobre todo por los clubes como nosotros. Tenemos una enorme satisfacción de haber llegado a esa instancia histórica, todos tienen la oportunidad de demostrarlo en la cancha si podrán o no hacerlo".

El regreso de Domínguez

Se le preguntó sobre el regreso de Eduardo Domínguez y afirmó: "Desde el principio brindó un mensaje positivo de que íbamos a ganar en Rosario. A veces el convencimiento nos lleva a superar cuestiones que antes no se podían resolver, lamentablemente por dos motivos, primero por la faz humana y luego por la suspensión del campeonato. Nosotros anhelamos que se siga jugando el mismo torneo. Estamos hablando y proyectando cambios de infraestructura, ya que cada técnico tiene su gusto. Lo estamos tratando de hacer con las restricciones que hay en este momento".

vignatti.jpg El presidente José Vignatti habló de la Sudamericana y de la realidad del fútbol nacional e internacional tras el coronavirus.

"Desde el primer día que lo vi hasta hoy es la misma persona, convencido que lo que hace es lo mejor. Siempre estuvimos a gusto con él, en una decisión suya tuvo un alejamiento temporario, pero siempre lo extrañamos, desde lo deportivo y lo personal. Hoy está de nuevo y estamos esperando que pase este gran problema, para volver al fútbol y a nuestro querido Colón", agregó en otra parte de la charla.

Más adelante se le preguntó sobre si jugó a favor el parate debido a la recuperación de Brian Fernández y contestó: "No tanto, porque ni bien llegó estaba en un franco proceso de recuperación, integró la delegación que fue a Rosario y si bien no jugó estuvo cerca de hacerlo, estaba muy cercano a su mejor nivel. Creo que esto le ayudó desde la parte física, es una carta que hoy vamos a poder contar si esto se reanuda, pero al fútbol se juega con un plantel, y nosotros apostamos a un plantel".

Se lo metió de lleno en los rumores que indican del interés de River por Alex Vigo, y contó: "El tema Vigo sí porque se manejó al principio del campeonato, pero nosotros lo necesitábamos y preferimos esperar, fue muy precoz la situación, pero lo necesitamos y nunca estuvo la posibilidad de transferirlo, ahora menos".

En otro tramo se le preguntó por la salida de Braian Galván al Colorado Rapids de la MLS, y dijo contundentemente: "No lo digo de esa manera. Cuando termine este tema les voy a preguntar a ustedes cómo sigue esto (en relación a que considera que Colón se verá beneficiado si es que se da su salida)".

Cuando se le hizo referencia a las elecciones, respondió evasivamente de la siguiente manera: "Hay que respetar lo que dicen los estatutos, hoy todo el mundo está pensando en salvar vidas, también las nuestras, por eso no se puede hablar de ciertos temas, todos nuestros pensamientos está en cuidarnos, y al que está al lado, no hay otra, sería muy mezquino pensar en otra cosa que no sea este drama mundial, donde no hay colores de camisetas. Queremos ser solidarios y sacar este tema adelante y no pensar en otra cosa".

Más adelante se le preguntó por el robo de los botines en el predio, e indicó: "Es un tema curioso, está en el ámbito policial y jurídico, hoy a la policía no se le puede pedir más. Los botines se comprarán de nuevo, pero le agradecemos a las fuerzas de seguridad y todos lo que hicieron para resolver esto, ya se va a resolver en su momento".

Su visión de las inferiores

"Quisiera que se lo pregunten a José Alonso que es el vice y está a cargo de eso. Cuando iniciamos la gestión, era cómo que las inferiores estaban en el Nacional B. Se venía de una gestión desprolija, pero también incidió lo económico, se fue solucionando todo. Estábamos como si estuviéramos en una división menor y se pasó a jugar en Primera, estamos bien ubicados, con buena proyección, con jugadores que van surgiendo y que se le van haciendo contratos. En cuanto a las apreciaciones personales, a veces quedan algunos resentimientos por alguna situación. El Polaco (por las críticas declaraciones de Adrián Bastía sobre el trabajo en inferiores) está enojado conmigo porque luego del partido ante Aldosivi en Mar del Plata le di mi opinión sobre lo que estaba sucediendo con su carrera, pero le tengo mucho afecto, es un gran muchacho. Todos tendrán su oportunidad, hay que esperar el momento de cada uno", destacó el máximo dirigente sabalero en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).