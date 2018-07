Vignatti: "Burrda siempre nos cumplió, es todo legal"

Luego del partido de Colón frente a Ex Alumnos de San Antonio de Obligado, el presidente José Vignatti se sentó en la sala de conferencias del estadio Brigadier López junto al entrenador Eduardo Domínguez, con el fin de presentar la edición limitada de las camisetas que utilizará el equipo en los duelos ante San Pablo, por la Copa Sudamericana.





Inmediatamente se desató una gran polémica entre los hinchas en las redes sociales, ya que a algunos el diseño no les gustó. En las publicaciones se hizo referencia a Burrda internacional, quien contestó que "no tiene representación oficial en Argentina ni ha establecido ninguna relación contractual con ningún representante local ni club deportivo de ese país".





Fue entonces que entró en escena el empresario Manuel Petrakovsky, quien es propietario de Burrda Sports Argentina, aclarando que esta marca no tiene nada que ver con la internacional, y que la tiene registrada en nuestro país.





Por este motivo, José Vignatti convocó a una conferencia de prensa para aclarar la situación del club ante este conflicto. El presidente sabalero, arrancó diciendo: "Nosotros firmamos un contrato, porque era el más ventajoso, hablamos con cuatro empresas y las que nos daba más cosas la adjudicamos para que nos provea la indumentaria"





Y agregó: "La parte legal del club solicitó la correspondiente documentación para acreditarse y se hizo. Nosotros estábamos en el salvataje deportivo y todo fue supervisado por el órgano fiduciario. No sé en qué momento cambió la situación, ya que cuando se hizo la presentación y se firmó, todo supervisado, estaba todo en regla. Hoy también, no sé qué cambia".





Pero no se quedó allí, y agregó: "Me llama poderosamente la atención que se desate esta situación cuando pasa lo mismo con esta empresa en otros clubes y nadie dice nada. En el contrato dice que la empresa da un beneficio en caso de clasificar a la Sudamericana, los recursos de esa camiseta quedarán para el club como parte del convenio".









Inmediatamente apuntó contra los que considera que tienen un protagonismo clave en el conflicto y tiró: "Creo que a alguna empresa le molestó que la comercializáramos, pero nosotros tenemos que privilegiar los recursos de la institución y no los de los empresarios de Santa Fe. La gente de Burrda no nos falló nunca, nos cumplió siempre".





Posteriormente, se le hizo referencia a que las inferiores no usan la indumentaria Burrda, y justificó: "Había ropa en stock de las otras empresas que antes vestían al club, y por eso se les dio el destino de que la utilicen las inferiores. La obligación de Burrda es vestir al equipo principal. En el contrato no figuraba una prohibición para utilizar la ropa de otra marca que teníamos en stock para las inferiores"





"A los comercios de Santa Fe les molestó porque a la edición limitada la vende el club, y es un recurso para el club. En la reunión de CD voy a proponer que de aquí en más Colón venda y tenga una tienda deportiva. Los intereses del club están por encima de los intereses de todos los comercios de Santa Fe", opinó en otra parte de la conferencia.













Y siguió respaldando el acuerdo con la empresa que lidera Petrakovsky, al indicar: "No vamos a atender intereses de terceros, vamos a atender los intereses del club. A nosotros la empresa nos cumplió, nos está cumpliendo y es todo legal. Hicimos un contrato donde no afecta a otra empresa. No puedo hacer futurología sobre si Burrda internacional accionará de alguna manera".





"Me encanta el diseño, a algunos quizás no les guste porque no la van a vender ellos. Nosotros sabemos que toda esta movida se circunscribe a que le hemos pisado el negocio a algunos", agregó sobre la polémica que se instaló sobre la empresa argentina que explota la marca internacional.





Sobre cuando se comenzará a vender esta edición limitada, contó: "Mañana (por este jueves) se comenzarán a comercializar las camisetas de edición limitada para la Sudamericana. A la gente que vaya a San Pablo se le venderá la entrada y la camiseta".









