Vignatti: "Cerraremos con Leverkusen un acuerdo muy beneficioso"

Luego del partido frente a Ex Alumnos de San Antonio de Obligado, por la Copa Santa Fe, el entrenador Eduardo Domínguez y el presidente José Vignatti brindaron juntos una conferencia de prensa, donde hablaron de todos los temas vinculados a la nueva temporada que lo tendrá al equipo disputando la segunda fase de la Sudamericana y la Superliga.





Luego de unas preguntas para el DT fue el turno de entrar en escena para el máximo titular sabalero, quien comenzó diciendo: "Estoy muy entusiasmado con el inicio de este campeonato, más entusiasmado con la continuidad del proyecto. Esta semana se largará la vorágine de los pases, más allá que somos los más apresurados porque tenemos los compromisos más importantes al inicio. No teníamos la parte de enfrente para negociar, hubiese sido más sencillo buscar otros jugadores de otro nivel. Ahora los representantes volvieron de Rusia y será más fácil".





"Queremos llegar a un acuerdo con Marcelo (Estigarribia), con (Gustavo) Toledo e incorporar dos o tres jugadores más. Esta semana será muya agitada y con mucho trabajo y esperemos verla reflejada con las aspiraciones que tenemos", continuó Vignatti.





Posteriormente se lo consultó sobre si Colón está realizando gestiones para incorporar a Fernando Amorebieta, sobre lo que respondió: "Puede ser, es un jugador que interesa dentro de otras posibilidades, pero no es sencillo. No está resuelto de la otra parte si es posible. No sabemos qué resolución tomará el otro club (Independiente), pero estamos trabajando en otras posibilidades".





Cuando se le preguntó sobre las reuniones que mantuvo con los dirigentes del Leverkusen en su estadía en Europa, afirmó: "El interés de todos ustedes y principalmente de la masa societaria es cómo se resolvió esta situación. Me llamaron una noche a las 10 de la noche para resolver el tema al otro día, ya que el jugador (Lucas AlariO) tenía que irse y necesitaba la documentación. Previa consulta con la gente de Tostado, hicimos todo lo posible para que se realice la venta, ya que si esperábamos hasta este año los réditos iban a ser menores".





Y agregó: "Las charlas con el Bayer se facilitaron porque asumió como gerente un español, y pudimos tener un diálogo más fluido. Tuvimos un encuentro en Leverskusen, compartimos un almuerzo de camaradería, muy cordial, faltan algunos detalles y cuando se concrete se darán cuenta por qué llevó tanto tiempo resolverlo. Pero estamos bien, a las puertas de un arreglo muy beneficioso. Colón cumplirá con lo pactado, Leverkusen se comprometió a aportar algunos elementos que necesitamos para el club".





También hizo referencia a las ofertas que llegaron por jugadores del club, y dijo: "Tuvimos algunas solicitudes, pero nuestra prioridad es incorporar antes de pensar en otras alternativas, aunque no las descartamos. Primero estamos en la conformación del equipo y no en vender. Por sí o por no lo definiremos más adelante".





Por último, habló de la demanda millonaria que entabló contra el club el defensor uruguayo Emiliano García, y afirmó: Colón tuvo un salvataje hasta el 16 de diciembre. El origen data de tres o cuatro años, las comisiones anteriores no las pudieron solucionar, pero estamos para resolver los problemas".