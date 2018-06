Vignatti: "Colón tendría más para ganar que el Leverkusen ante Fifa"

José Vignatti estuvo en Buenos Aires donde se reunió un par de veces con emisarios del Bayer Leverkusen para definir los detalles que le restan al traspaso de Lucas Alario. Es que Colón se comprometió mediante la firma de un contrato a devolver 3.190.000 euros para que el pase se pueda concretar en el mercado de invierno del año pasado, por lo cual las partes negocian los términos de dicha entrega.





El máximo titular sabalero habló con La Primera (Sol 91.5), donde se refirió a cómo están las negociaciones con los alemanes y del rumor firme que circuló de que el Leverkusen podría acudir a la Fifa si la entidad santafesina no le restituye el importe al que se había comprometido.









"Estuvimos hablando con la gente de Leverkusen, pero no quiero ser reiterativo en este tema. Lo dije en un principio, cuando este tema se termine vamos a llamar a una reunión a los socios, donde les manifestaremos cómo fue la negociación con punto y coma. Los primeros que lo tienen que saber son los dueños del club , es decir los socios", comenzó diciendo el máximo titular sabalero sobre la negociación con el conjunto teutón.





Y agregó: "Esto es como cuando uno va a contratar a un jugador, nunca estás cerca o lejos. Lo positivo es que seguimos hablando amistosamente, de buena manera. Cuando se resuelva se darán cuenta del misterio que hubo, es cuestión de los dos clubes".









Inmediatamente se lo metió en los rumores de que el Bayer acudiría a la Fifa si no llega a un acuerdo con Colón, y se explayó: "No, eso no ocurrió. También podríamos ir nosotros. Por cómo está planteada la situación tendríamos más posibilidades nosotros en la Fifa, pero no vamos a ir porque vamos a respetar el diálogo y la relación que venimos planteando desde hace un tiempo. En esto no se trata de apariencias, sino de hechos y documentación, no puedo ir más allá de eso. Soy paciente, ya que la expectativa es grande. No hay nada a la vista para que esto se pueda complicar. Hay un pacto entre las dos partes para resolverlo, priorizando los intereses de los dos clubes. Eso se llevará a cabo y cuando se resuelva se dará a conocer".









Pero no se quedó ahí y aclaró: "Nuestra intención es seguir dialogando en los mejores términos y lo estamos haciendo. No quiero entorpecer ni que se piense en otra cosa. Pido paciencia, esto se va a resolver. Nosotros no tenemos ningún apuro de ninguna naturaleza porque tenemos la intención de hacer las cosas bien, de los dos lados estamos de acuerdo en eso. Pensamos en solucionar un temita que está dentro del contrato y somos optimistas que lo vamos a solucionar, pero no pensamos en ir a Fifa".





Y en el final se lo consultó sobre si ya está definida la venta de Germán Conti a Benfica y explicó: "Ya está todo cerrado, estamos esperando que se abra la ventana para oficializar el pase y eso será de julio en adelante".