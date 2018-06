Vignatti, sobre el armado del nuevo plantel

Luego de confirmar la continuidad de Eduardo Dominguez para la próxima temporada, los dirigentes comenzaron a trabajar en el armado del plantel que afrontará la Superliga, la Copa Argentina , la segunda fase de la Copa Sudamericana y la primera fase de la próxima (2019), que se disputará desde febrero del año que viene.





Hay muchos temas por resolver, como lo son la continuidad de jugadores que fueron claves para el entrenador, como así también la contratación de jugadores en un mercado de pases que está frenado ya que es muy largo, con el Mundial de Rusia en el medio.





José Vignatti habló con La Primera (Sol 91.5), donde contó cómo está parado el Sabalero en el mercado de pases y dio detalles de las negociaciones que llevan adelante con los jugadores que pretende el DT. "La gran mayoría de los representantes están en el Mundial, por lo que es uno de los elementos por lo cual el mercado está frío, mientras que hay que sumarle que está muy lejos el arranque del campeonato. Por ese motivo todas las decisiones se están postergando".





Luego se le preguntó por la incertidumbre que se generó en torno a la continuidad de Eduardo Domínguez una vez que finalizó la Superliga y destacó: "Hay dos partes, la que contrata y la que es contratada. En nosotros nunca pasó la posibilidad de interrumpir la relación, si no se hubiese logrado el objetivo que se alcanzó (Copa Sudamericana) era no conseguir lo que se había planificado. De la otra parte (Domínguez) surgió otro pensamiento, que no fue el nuestro. Pero tuvimos la suerte de lograr el objetivo y que cuando nos sentamos a hablar nuevamente las circunstancias eran distintas y solo quedaba proyectar el futuro".









En tanto que luego se lo consultó sobre la continuidad de los jugadores que pretende el DT y comenzó hablando de la situación de Alexander Domínguez , y deslizó: "No sé en este momento cuál es la situación, sé que no entró en el Draft de México. Es una puerta abierta pero tenemos dos o tres arqueros apuntados para saber sus posibilidades. De igual manera no descartamos a Alexander, vendrá el domingo al país para arrancar la pretemporada, ya que tiene contrato hasta el 30 de junio y para completar una serie de requisitos antes de partir. Allí aprovecharemos para hablar mano a mano".





Sobre las charlas que mantuvo con Matías Fritzler, adelantó: "Estuvimos reunidos en Buenos Aires , tiene todas las ganas de quedarse y nosotros tenemos la intención de que se quede. Cuando suceden estas cosas es casi un hecho que se quedará, hablamos de números y estamos bastante cerca. Ambas partes queremos seguir por el mismo camino, por lo que creo que se dar´".







En cuanto a Marcelo Estigarribia, detalló: "Estamos esperando que llegue el lunes, hablamos con su representante y no habría problemas en que se quede. Las posibilidades son buenas, es un caso similar al de Fritzler, solo que Estigarribia no tiene el pase en su poder".









Vignatti-y-Domínguez.jpg











También se le preguntó por Pablo Ledesma, y opinó: "No tomé contacto con el jugador, se trasladará todo al lunes. La próxima semana será de mucho trajín para ordenar todo".





Además contó cómo marchan las negociaciones para retener a Gustavo Toledo, y expresó: "Estamos negociando con Independiente, no haremos uso de la opción (1.500.000 dólares) porque no estamos en condiciones. Es un jugador que rindió, además de ser un gran jugador es una gran persona. Mostró interés en seguir en Colón, tenemos una gran relación con Independiente. Pero tienen posibilidades de hacer una transferencia; si no la hacen nos manifestaron que a préstamo se quedará en Colón".





De Mariano González, detalló: "No se habló de ese tema, ya que no se lo hizo con los que tienen contrato vigente. Negociables son todos, cuando uno habla de negociar los que tienen contrato vigente es porque hay alternativa, pero por ahora no los hay".













La oportunidad fue propicia para consultarlo sobre la situación del peruano Diego Armando Mayora, de quien Colón tiene el pase y dijo: "Tiene un préstamo con cargo que finaliza a fin de año en Real Garcilaso. Mientras esté vigente el préstamo no sabemos, si tenemos que extraoficialmente tuvo algunos problemitas. Pero hasta fin de año está en manos de Real Garcilaso y debe cumplir".





En cuanto a los jugadores que pueden llegar está el rumor de Adrián Arregui, de quien contó: "Estuve con Eduardo Domínguez y no lo mencionamos. Vi por otros medios que el interés, que su deseo es jugar en Colón, porque le gustan Los Palmeras. Pero todavía no hay nada".





Es conocido que el Sabalero busca un arquero de experiencia en el mercado y que no buscará un suplente. De esta manera lo argumentó el presidente: "Nosotros tenemos tres buenos arqueros que van a competir con un arquero experiencia que vendrá, y los tres están en condiciones de ser alternativa y en algún momento proyectarse. Tienen un buen nivel y deben demostrarlo en la cancha".





En otra parte se refirió a cómo proyecta la próxima temporada atendiendo a la situación del país y afirmó: "Hay que ser ordenados, aplaudo la organización de la Superliga en cuanto al tema financiero. Es casi igual o más exigente que cuando estábamos en el Salvataje Deportivo, hace una auditoría mensual que si para el día cinco no le pagás a los jugadores corrés riesgo de perder puntos. Eso es para todos igual, por lo que a Colón lo beneficia, ya que impide que un audaz se tire a armar un equipo y si sale bien lo paga y si sale mal no lo paga. Si no tenés los números ordenados te sacan de competencia".