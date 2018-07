"Vignatti me dijo que no tiene la plata para comprar a Ortiz"

Sin embargo y más allá del deseo, Newell's se mantiene firme en su postura y es por ello que en las últimas horas el vicepresidente de la entidad rosarina, Cristian D'Amico, habló con Aire de Santa Fe 91.1 y brindó los detalles de la charla que mantuvo con el máximo dirigente sabalero.





"Tuvimos una charla con José y estuvieron también Fleming y Darrás, allí le manifestamos el deseo por contar con Guillermo (Ortiz) mas allá de que Colón tiene la opción de retener al jugador. Newell's no tiene la intención de ejecutar la cláusula, pero Vignatti me dijo que Colón no tiene dinero para afrontar la compra de Ortiz, pero ese no es un problema de Newell's", sentenció el directivo rosarino.









Para luego agregar: "José me dijo que le interesa el jugador, también al técnico (Eduardo Domínguez) pero no cuenta con el dinero. Por lo cual quedamos en un impasse hasta el miércoles que Colón vuelve a jugar en Rosario y allí nos veremos otra vez para darle un corte definitivo y después ver qué decidimos. Ya esperamos una semana y el miércoles es el tope máximo porque hay que resolverlo".





Consultado si Newell's había hablado con el futbolista respondió: " Con el jugador no hablamos, sí con el representante (Fabián Basualdo) como corresponde en estos casos, ya que tenemos una gran relación con Fabián que fue jugador del club y que ganó varios títulos con la camiseta de Newell's".





Por último y acerca de un rumor que Colón podría comprar una parte del 50% que aún posee la Lepra manifestó: "Eso no lo vamos a aceptar porque a Newell's no le sirve vender una parte, lo descartamos de plano. Son los 650.000 dólares o repatriar al jugador pagando nosotros ese dinero. La cláusula vence el 31 de julio, pero hay que darle un corte porque De Felippe nos pide al jugador y si no podemos conseguirlo, tenemos que salir a buscar un defensor con ese dinero.Ojala se pueda arreglar y no entrar en la cuestión legal con una carta documento para ejecutar la cláusula".









Luego del partido entre Colón y Deportivo Morón que se jugó en el Coloso Marcelo Bielsa, el presidente sabalero José Vignatti dialogó con la prensa y reconoció que harían el esfuerzo para que Guillermo Ortiz siga en el club. Y el propio futbolista expresó sus ganas de quedarse.