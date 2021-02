Para luego agregar "Mi situación económica no aparecía, me decían que yo tenía plata y demás. Yo estuve hasta el 31 de diciembre, esperé un llamado pero parece que de un día al otro pasé a ser el enemigo. Cuando llegó la hora de sentarnos a negociar la respuesta de Vignatti fue que yo tenía plata, que tenía una camioneta cara".

Y en cuanto a su vínculo laboral detalló: "En principio estaba todo arreglado, me pagaban por convenio de UTEDYC, no pedía más. Si hoy me lo pagarían lo seguiría haciendo ya que me gusta. A mí me llamaba la gente de CONMEBOL, la gente que coordinaba todo, me felicitaban y demás. Luego dejaron de pagar".

A la hora de hablar sobre las actitudes de Vignatti manifestó: "Creo que el presidente tiene su forma, después de lo que me pasó me doy cuenta de cosas que la gente habla y los que se van mal de Colón. Tiene una forma de proceder que no es la correcta".

Y finalizó: "Llegué a tener una relación diaria con él. Las cosas están a la vista, me dolió que diga que soy un colaborador y que diga que no seguí por temas personales. Yo no miento, es erróneo lo que dijo. Creo que hice las cosas bien para que me corten en tres o cuatro palabras y eso lo pueden corroborar los empleados de Colón".