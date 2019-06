Foto: Gentileza Radio Gol

Colón arrancará una nueva etapa desde lo futbolístico en la próxima temporada, donde tendrá por delante en el primer semestre el desafío de arrancar a paso firme en la Superliga para no tener inconvenientes con el descenso, e intentará dar pelea hasta las últimas instancias de las copas Argentina y Sudamericana.

El presidente José Vignatti presentó oficialmente en una conferencia de prensa a Francisco Ferraro, donde luego de explicar los motivos que lo llevaron a pensar en su figura para el puesto de mánager, se metió de lleno en los temas que hacen a la conformación del nuevo plantel.

Rodrigo Aliendro: "Es un jugador por el cual veníamos haciendo gestiones pero aún no están cerradas. Una parte es de un club (Atlético Tucumán) y la otra de otro (Chacarita) y producto de los intereses se viene limando todo. Todavía no lo logramos. No podemos decir que estamos cerca ni lejos".

Leonardo Burián: "Nos transmitió sus deseos de no seguir y le comunicamos que tiene dos años más años de contrato y que queríamos que se cumplan, pero sino tendrá que llegar a un acuerdo para irse".

Lucas Gamba: "Nos cayó como una gran sorpresa. No porque no exista un interés, porque es un gran futbolista. pero no fue pedido ni por el técnico ni por Pancho. No quiere decir tampoco que llegue un jugador que vistió la camiseta de nuestro rival de siempre. Pero no hubo nada de eso".

Emanuel Olivera: "En el predio están reunidos Horacio (Darrás) con el representante del jugador. Le hicimos una propuesta y estamos bastante cerca. Todavía no cerrado".

Carlos Lampe: "No vamos a dar nombres. Nos ofrecieron a muchos arqueros. Algunos ni los analizamos. Surgieron algunos temitas que nos alejaron de las gestiones y en los próximos días aceleraremos"

Las continuidades de los jugadores que pidió Lavallén: "Estamos arreglando otros contratos que no necesariamente vencen a fin de mes porque queremos que sigan. Con algunos hemos hablado y con otros los haremos cuando lleguen a Santa Fe. Damián Schmitd tiene contrato y le mostramos interés que siga y quedó en contestar. En cuanto a los tres colombianos deberían seguir y no hay pedidos por ellos".

Los objetivos deportivos: "Tenemos otros tiempos en comparación a otros equipos. Tenemos el primer partido en la Copa Sudamericana en los primeros días de julio y podemos hacer dos incorporaciones. Estamos enfocados en eso, sabiendo que hay una brecha para las otras etapas. El tema de que Leonardo (Burián) no quiere seguir nos hizo ocupar en eso. Paralelamente se hacen otras gestiones".

La marca Kelme: "Es por todos conocido que finalizamos el contrato en la empresa anterior (Burrda Sport Argentina). Se venía notando una cierta convulsión y otras empresas estuvieron haciendo ofertas. Estamos hablando con la que por ahora es la mejor. Estamos en eso. Seguramente lo cerraremos lo antes posible, porque queremos contar con la normalidad de la indumentaria".

El Triangular: "En ese tema está Horacio Darrás. Se quiere hacer y está avanzado y quizás no sea con los equipos mencionados al comienzo (Independiente y San Lorenzo). Hay mucho interés en la empresa organizadora. Esta semana se sabrá por el sí o por el no".

Cristian Guanca: "Tuvimos un ofrecimiento hace 20 días que fue rechazado y no hicieron uso de la opción en el límite expuesto. Hoy es un jugador que hasta el 30 de junio tiene contrato con el equipo árabe y por ende debería volver".

Burrda Sport Argentina: "Creo que nosotros desde la posición que tenemos, pienso que si podemos tener diferencias, hay otros ámbitos y no creo que la descalificación sea una herramienta para una persona que no está presente. Hay diferencias profundas, pero todo se debe dirimir en el lugar adecuado. Ya está instalado y quizás llegue el día de saber quién tiene la razón"