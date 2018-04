Vignatti: "Si no clasificamos a una Copa es un fracaso"

No fueron días fáciles para el presidente de Colón quien, junto a la mesa chica que toman las decisiones más importantes del club y apoyados en los asesores letrados, tuvo que salir a defenderse luego de lo acontecido frente a Vélez.





A la espera del fallo definitivo -sabiendo que no habrá quita de puntos y público presente el próximo lunes en el Brigadier López- el titular rojinegro charló por LT9 y en el inicio del diálogo se refirió al tema candente en el mundo rojinegro: "Soy siempre cauto con las recomendaciones que tenemos, siempre esperando que el Tribunal se expida y estamos a la expectativa. No vamos a presentar nada porque uno hace los descargos, expresa lo que uno siente y después hay que subordinarse al Tribunal".





Y metiéndose de lleno en algunos detalles de las presentaciones que realizó el propio presidente, no dudó en afirmar que "se basó en el aporte de la policía. Nosotros no hicimos nada más que refrendar lo que la policía evaluó en el momento y en las horas posteriores tomando todos los elementos necesarios, coincidimos plenamente con el informe de la policía en lo básico".





Vignatti reconoció que en ese momento tuvo "el sentimiento que cualquier hincha de Colón tiene. Uno va al club a hacer su aporte, el espectador y el socio lo hacen, como para vivir una fiesta deportiva y se encuentra con estas cosas que le hacen mal a todos. Los que le dedicamos más tiempo para apoyar al club lo sentimos en carne propia; luchamos para que salga todo de la mejor manera, somos humanos, cometemos errores. Los sentimientos son como cualquier hincha de Colón".





En tren de sostener una clara postura al momento de opinar sobre la barrabrava del club, el máximo dirigente consideró que "cuando se dio la posibilidad de volver al club reuní con los aspirantes a la CD, y les dije yo no le tenía miedo a la fabulosa deuda, al salvataje. Estaba dispuesto a dar una mano, ahora el tema de los barras ni quiero saber nada. Les dije, si hay alguien que quiera solucionarlo que lo haga, uno no puede distraerse en estas cosas, todo el mundo sabe lo que pienso, viví momentos complicados".





Y más adelante se atrevió a agregar por LT9: "Lo vuelvo a repetir y aquellos que ponen en duda que me digan cuando me vieron con algo, no los conozco (a los barras) ni me interesan, que alguien se haga cargo de este problema, no quiero escuchar nada de este tema".





Consultado respecto a la opinión por el mismo medio radial que horas antes había dado el presidente de Unión, Luis Spahn, quien consideró que "el que dice que no conoce a los barras es un mentiroso"; el mismo Vignatti evitó polemizar al afirmar que "no voy a ponerme en polémica con el colega de Unión. Es una persona seria, responsable y respetuosa, no por lo que él diga está bien y lo mío no, cada cual tiene su postura. Yo no niego que existen porque vivo en Argentina , es el único país que juega con una sola hinchada, es algo ridículo, no soy extraterrestre".





En el plano deportivo, el presidente de Colón también tiene una postura clara en esta recta final de la Superliga: "No entrar en una copa sería un fracaso. Yo habló por Colón, a lo mejor hay otros equipos que tienen otras aspiraciones como salvarse del descenso, nosotros como directivos siempre subimos la vara un poquito más".





Y en la misma línea acotó que "cada año tenemos que aspirar a más, por lo menos repetir participar en una copa, concretamente como dije en ese momento (NdR: Venezuela en ocasión del partido con Zamora FC), sea cual sea el resultado, lo más prudente es que pasen las cinco fechas, no hay que llorar ni reírse por anticipado".