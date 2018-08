"Vignatti tiene que poner la chequera"

Desde hace varias semanas que se viene negociando, cuando Colón jugó en Rosario ante Deportivo Morón José Vignatti se reunió con la directiva de Newell's y allí les manifestó su intención de contar con Ortiz pero también expresó que no tenía el dinero para pagar. Son 650.000 dólares limpios.





Así las cosas, la negociación se extendió en el tiempo pero Colón no ejecutó la cláusula. En consecuencia, a dos días de cerrar el mercado de pases, los directivos de Newell's aceleraron para hacerse del dinero o en caso contrario del jugador y por ello enviaron una carta documento.









La misma llegará este martes a la sede de Colón y a partir de allí tendrá 24 horas para depositar el dinero, en caso contrario lo hará Newell's. En medio de estas idas y vueltas, Cristian D´Amico vicepresidente de Newell's habló con la Primera de Sol 91.5 y fue terminante.





"El que maneja la situación es Colón, tiene la prioridad.Esto se soluciona con Vignatti viniendo a Rosario con la chequera y firmando la venta", sentenció.





Para luego agregar "Colón podría haber pagado hace 20 días atrás y sacarse este problema de encima, por lo cual esto hay que resolverlo porque se cierra el mercado de pases. Tenemos la posibilidad de ubicarlo a Ortiz en un equipo de afuera".









En cuanto a las negociaciones que se entablaron dijo "Hace rato que venimos con la intención de repatriar a Ortíz. Tuvimos charlas con Vignatti donde él manifestaba querer comprar al jugador, pero eso no llevó a cabo. Entonces, ayer (lunes) enviamos la carta documento, pero hasta ahora no hubo ningún contacto".





Por último, el dirigente indicó: "Colón nos ofreció un jugador que es Diego Mayora, se consultó con el director técnico y no está dentro de las consideraciones. Por ello este martes tiene que ser un día definitorio porque si no Newell´s va a estar haciendo el depósito en caso de que Colón no esté interesado en el jugador".

















Colón y Newell's son socios en el pase de Guillermo Ortiz. Ambos clubes poseen el 50% de los derechos económicos del marcador central, pero el Sabalero tiene los federativos y además la prioridad para adquirir la otra mitad que es propiedad de la institución rosarina. Pero si no hace uso de la opción, la Lepra puede recomprar el 50% y quedarse con el futbolista.