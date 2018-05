Vignatti y el pase de Conti: "A Colón le queda lo que estaba establecido en la cláusula"

En Colón reina la calma después de un cierre más que positivo, con la clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2019. A partir de allí, arrancó una nueva historia, sabiendo que se vendrá otra temporada cargada de emociones y compromisos. Justamente al finalizar la Superliga se abrió el mercado de pases y es ahí donde los principales protagonistas son los dirigentes, que tratan de hacer lo necesario para cumplir los deseos de los entrenadores en pos de formar el mejor plantel.





En este sentido, el presidente José Vignatti está en contacto permanente con muchas partes con el fin de cristalizar muchas de las metas puestas, entre ellas la ratificación en el cargo de DT de Eduardo Domínguez. "Era lo que queríamos", apuntó en diálogo con Radio Mundo AM 1070. "Estamos muy a gusto. Este es un cuerpo técnico muy capaz y son buenas personas, que es realmente lo importante. Estamos muy bien y cómodos", agregó.





Eduardo Domínguez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Pero metiéndose de llenó en la danza de nombres, que es realmente lo que más le interesa a los hinchas en esta etapa de cada año, admitió que fue ofrecido el arquero Guillermo Sara: "Alguien lo mencionó. En realidad se lo tiraron el vicepresidente como una posibilidad, pero muy por arriba. No sé con quién habló, pero es un nombre que se maneja como otros tres o cuatro. Estamos hablando con algunas chances, aunque por ahora nada".





Alexander Domínguez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





"Todavía no está caída la posibilidad de Alexander Domínguez, porque él no concretó nada. Nosotros intentamos conseguir otro préstamo, pero los dueños del pase (Monterrey de México) quieren venderlo y no estamos en condiciones de afrontarlo. Tenemos algunas opciones que estamos evaluando. Se resolverá este tema en los próximos días, antes del comienzo de la pretemporada. Muchas veces uno planifica algo y después no se termina dando. En caso de ser así, tendremos que salir a buscar otro arquero", agregó dejando en claro que la continuidad de Dida pende de un hilo y que casi con seguridad el Sabalero tendrá otro golero en el semestre que viene.





Germán Conti.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Después, contó cómo se dio la venta de Germán Conti a Benfica de Portugal: "El jugador está allá y, pasando la revisión médica, es un pase que ya está concretado. A Colón le queda lo que estaba establecido en la cláusula: 3.500.000 (de euros) limpios". Muchos piensan que es un número irrisorio por todo el potencial que tiene el defensor, pero el Gringo argumentó por qué se puso ese monto: "Al jugador se le terminaba el contrato el año pasado y anteriormente tuvimos la mala experiencia con un jugador que quedó libre (Gerónimo Poblete), entonces fue lo que se pudo negociar para que renueve. Sé que vale mucho más, pero la situación daba para esto".





"Es un jugador muy querido por la gente. Creo que era el momento de cumplir las aspiraciones de él, que era jugar en el exterior y se le dio. No podemos cortarle la carrera, más después de como venía la situación. Se portó muy bien con el club y, como también se necesita el dinero para financiando todo, se dieron las dos cosas", acotó.





José Vignatti 2.jpg Prensa Colón





Asimismo, contó que Boca quiso llevárselo a último momento: "Sí, llamaron de Boca. Hubo un interés, pero ya estaba todo cerrado con Benfica. Fue justo cuando estaba viajando y no había posibilidades. Era una lástima, porque nosotros hubiésemos preferido que se quede en Boca, pero también el jugador elije y estaba todo acordado".





Lucas Alario.jpg @bayer04fussball





Uno de los temas que generó, genera y generará polémica es el pase de Lucas Alario a Bayer Leverkusen de Alemania. Eso generó un ida y vuelta con River y, pese a que por un lado está todo concretado, para el Rojinegro no es tan así: "No hay un tema legal en el medio. Estamos negociando una cláusula que está en el contrato que no está clara y estamos tratando de llegar a un arreglo. Pero vamos a llegar a buen puerto".





Las posibles continuidades, ya que algunos terminan su vínculo el 30 de junio:





Adrián Bastía.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





—Adrián Bastía: "Va a seguir. Está confirmado".





—Matías Fritzler: "Estamos hablando. Tenemos interés en que siga. Creo que esta semana será determinante con la negociación de varios jugadores, con la concreción de algunas continuidades".





José Vignatti.jpg Prensa Colón





—Marcelo Estigarribia: "El pase le pertenece a un club de Uruguay (pero llegó a Colón desde Jaguares de México). Es otro de los jugadores que pretendemos que siga. Queremos retener la base. Salvo la salida de algún que otro jugador, la idea es fortalecernos con tres o cuatro refuerzos. Por ahora no hay nada por algún otro jugador de Colón. Salvo lo de Germán Conti, nada. Con esos recursos buscaremos los futbolistas que pensamos que nos hacen falta".





"Hablamos con (Eduardo) Domínguez, que ahora está de vacaciones. Cuando vuelve encararemos las gestiones. Manejamos algunas alternativas, pero la realidad es que el mercado está bastante parado y, al haber tiempo para hacer cosas, no deja lugar a demasiado".