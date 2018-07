"Yo no vengo a reemplazar a nadie"

La salida de Alexander Domínguez obligó a la dirigencia a tener que buscar un arquero de experiencia y de buen presente. Por ello y aún cuando la Superliga no había finalizado, José Vignatti se reunió el lunes 14 de mayo en Capital Federal con Leonardo Burián. Ese día Colón jugaba el partido con Racing que lo terminó clasificando a la Copa Sudamericana del 2019.





El dirigente sabalero sabiendo de lo complicado que sería retener a Domínguez aceleró las gestiones por el arquero uruguayo que finalizaba su vínculo con Godoy Cruz. Por ello y más allá de hacer un último intento por retener a Dida, los directivos estaban tranquilos dado que tenían muy avanzada la llegada de Burián.





Y así sucedió, ya que por el momento el Cachorro es el primer y único refuerzo que abrochó la dirigencia (firmó contrato por tres años) y que desde hace varios trabaja con el plantel rojinegro que viene realizando la pretemporada en el predio.





Una vez finalizado el entrenamiento el arquero se refirió a su llegada al plantel y la impresión que le causó los primeros días en el club además de hablar sobre la competencia que tendrá el plantel que en pocos días afrontará la Copa Argentina, Copa Sudamericana y Superliga.









"Estoy muy contento, adaptándome de a poco al grupo, hay una mixtura de experiencia y juventud, pero me encontré con un buen grupo. De a poco me voy sintiendo mejor desde lo físico, sabiendo que vamos a tener un semestre movido con mucha competencia. Y eso es un lindo desafío, con objetivos importantes por pelear", aseguró el uruguayo.





En cuanto a su llegada a Colón y la tarea de reemplazar a Domínguez expresó: " Yo no vengo a suplantar a nadie, sino a hacer mi trabajo. Esta posibilidad se venia manejando desde hace un tiempo y me sedujo la posibilidad de jugar la Sudamericana. Aparte lo seguía a Javi (Correa) a quien tuve de compañero en Godoy Cruz".





Y siguió: "Hace un año se contactaron conmigo, pero en ese momento solo fueron charlas, no hubo un ofrecimiento concreto. Pero esta vez cuando me reuní con Vignatti me planteó los objetivos deportivos del club. Además hablé con Vera y Correa y me dieron buenas referencias del club".









Por último indicó: "Me siento en un buen momento, con muchos partidos en una liga competitiva como es la de Argentina. Además me recibieron muy bien en el club, si bien algunos dirigentes no están por el tema del Mundial, pero todos mostraron buena predisposición. Es un torneo largo el que vamos a jugar y hay que ser regulares. Y también pelear las Copas sabiendo que tenemos por delante un duro escollo como es enfrentar al San Pablo".