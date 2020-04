Zuqui: "El próximo objetivo en Colón es pelear el torneo"

El plantel de Colón se encuentra trabajando de manera particular, pero en permanente contacto con el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez. Fernando Zuqui atraviesa una situación muy particular, debido a que los dirigentes deben resolver sobre si hacen o no uso de la opción para comprarle su pase, que pertenece en partes iguales a Boca y Estudiantes, y que está cotizado en 2.000.000 de dólares.

El exjugador de Godoy Cruz de Mendoza se sometió al reto de los 90 segundos que realiza Ezzequiel en su canal de YouTube, donde habló de todos los temas, mientras en Santa Fe realiza la cuarentena como consecuencia del coronavirus.

"Durante esta cuarentena entrenar en casa es fundamental para mantener la parte física y estar en buena forma. Los entrenamientos los llevamos con los planes que nos manda el PF del club, para poder mantenernos a punto", comenzó diciendo el mediocampista sabalero.

LEER MÁS: Vignatti: "Anhelamos que siga la Copa de la Superliga"

En una de las primera preguntas, destacó: "Me gustaría tener revancha en Boca". Vale recordar que Zuqui fue adquirido por el Xeneize tras una gran aparición en el Tomba, pero al no tener mucha participación recaló en Estudiantes de La Plata.

Pero no todo terminó allí en cuanto al actual campeón del fútbol argentino, ya que cuando se lo consultó sobre si jugaría en River, contestó con un rutilante "sí".

Fernando Zuqui 1 Zuqui cerró una gran Copa Sudamericana, donde Colón llegó a la final.

El cuestionario continuó con una requisitoria para que conteste sobre cuál es el mejor equipo y jugador del fútbol argentino, a lo que dijo que a su entender son "Boca" y "Carlos Tevez", aunque admitió que el mejor entrenador es "Marcelo Gallardo".

LEER MÁS: Rodríguez: "Tengo un año más de contrato con Colón que quiero respetar"

En cuanto a sus logros personales, referenció que fue "haber sido campeón con Boca", con lo cual también contestó como rival del elenco de la Ribera e indicó que "el estadio más complicado en el que jugué fue La Bombonera".

Embed

En tanto que cuando se le preguntó por el próximo objetivo de Colón, manifestó: "Pelar el torneo". Y cuando se le pidió que describa con una palabra a Luis Miguel Rodríguez, apuntó: "goleador".

Por último se le pidió que hiciera un equipo ideal de la Superliga y enumeró a Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Junior Alonso y Frank Fabra; Ignacio Fernández, Marcelo Díaz y Lucas Robertone; Matías Suárez, Carlos Tevez y Lisandro López. Mientras que como entrenador lo ubicó a Marcelo Gallardo.