Cómo reclamar si tu solicitud para el Ingreso familiar de Emergencia fue rechazada

Mientras la Ansés continúa cruzando datos para determinar a quién le corresponde percibir el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), el bono de $10.000 que dará el Estado Nacional por la crisis económica que acarrea la pandemia por el coronavirus, hay varias personas que aún desconocen si serán beneficiarios del cobro que se realizará a partir del 15 de abril.

En el caso de que su solicitud haya sido rechazada por incumplir ciertos requisitos, ahora se puede ingresar a la página del organismo previsional - https://www.anses.gob.ar/ - y se podrá conocer los motivos por el cual el trámite fue rebotado e iniciar un reclamo. "Si deseás conocer los motivos ingresa aquí con Clave de la Seguridad Social. Si tienes alguna consulta o reclamos, puedes escribirnos a la casilla consultas@anses.gov.ar . "

Este sábado y a través del sitio web también podrá enterarse si fue aceptado para cobrar el bono, igualmente, si el mensaje indica que la solicitud aún se encuentra "bajo análisis", implica que el organismo aprobó la preinscripción, pero todavía está bajo estudio de la Afip.

Si se obtiene la aprobación definitiva, el beneficiario deberá dirigirse a la web del organismo y desde la opción "Ingreso Familiar de Emergencia" deberá cargar otros datos, como el número de la cuenta bancaria en el que desea recibir el dinero.

Quiénes sí, quiénes no

Por otra parte, quienes no tengan cuenta bancaria podrán optar por una apertura simple y virtual en bancos públicos y privados, según indicó el titular de Ansés, Alejandro Vanoli.

El ingreso de emergencia está dirigido a quienes trabajen en el sector informal, monotributistas sociales y de las categorías A y B. A su vez, es necesario ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, tener entre 18 y 65 años y como titular o grupo familiar no tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, entre otros puntos.

