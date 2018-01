"Con esta siembra, la cosecha será muy buena"

Leonardo Madelón no pudo ocultar su felicidad al llegar a la sala de conferencias en el primer post partido de 2018, donde su equipo le ganó a Racing por 2 a 1. En el inicio, apuntó: "Estoy muy contento por el resultado, hace rato que no veía jugar un primer tiempo tan bueno ante un Racing con todas las figuras, no lo dejamos pensar e íbamos perdiendo, tuvimos dos penales, empatamos, en el segundo tiempo no fue igual que el primero pero se justificó, era justo que Unión ganara, tenía que haber sido por un gol más".





Fue un proceso de pretemporada que tuvo en el medio la posibilidad de sumar dos jugadores nuevos, pero con una consigna clara de revalidad lo que hizo el equipo en el último semestre de 2017. En este sentido expresó: "El mes fue pensar como activar lo del año pasado, que no sea casualidad, puede ser que te toca un momento de racha buena, había que ratificar eso, el grupo está bien, el ida y vuelta está muy bien, la convivencia muy buena en la parte interna del club , siempre con el apoyo de la Comisión Directiva, cada una de las partes tiene lo que tiene que hacer, Unión es un equipo difícil, jugamos contra un rival grande y es importante".





Al momento de volver al análisis del partido, el DT rojiblanco disparó: "No lo dejamos pensar, enfrente hay un técnico muy agresivo para jugar, muy vivaz como es el Chacho, había que pegar primero, si salís a especular te iba a atacar, Racing tiró muchos pelotazos, Unión por abajo llegamos por el lado de Zabala y Martínez, por la izquierda también, el resultado está bien, el equipo corre y tenemos que hacer un esfuerzo, Acevedo, Gamba, Mauro Pittón pedía el cambio, todo lo que tenemos que hacer para ganar".





En sus ojos le quedó la sensación de que "me gustó muchísimo el primer tiempo, soñaba que el equipo juegue así de ancho, simple, que entre por afuera, cada rival es diferente, está el que se te mete atrás y hay que saberle entrar, Racing no nos va dejar los espacios como otros equipos, de visitante hay que ver que nos dejan de hacer los rivales, la entrada de Droopy le da un aire nuevo, estaba esperando algún tiro libre, es como un penal si lo tiene".





LEER MÁS: Unión le ganó muy bien a Racing y se afirmó en el tercer lugar de la Superliga









En el mercado de verano, el orientador rojiblanco resaltó que "mantener la base está bueno, la dirigencia lo mantuvo porque se da cuenta que hay un equipo en marcha y está bien, ya vendrá el momento que Unión pueda recuperar dinero en sus arcas, estamos en época de siembra, nosotros vamos a cosechar ahora, con esta siembra la cosecha será muy buena".





LEER MÁS: El uno por uno del Tate en la victoria frente a Racing