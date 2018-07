Condicionada por el valor de la nafta, la Revisión Técnica Obligatoria ya cuesta $1.100

La Revisión Técnica Vehicular Obligatoria consiste en un análisis periódico que se le realiza a un vehículo y tiene como objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas de seguridad a lo largo de la vida útil de los vehículos, generando reducción de los siniestros de tránsito causados por fallas técnicas y disminución de la contaminación ambiental mejorando la calidad del aire.

Los controles que se realizan sobre los vehículos en la Revisión Técnica son los siguientes:

- Sistema de frenado

- Sistema de dirección

- Sistema de suspensión

- Sistema de transmisión

- Sistema de rodamiento

- Sistema de iluminación (de faros de cruce, o bajas; de faros de largo alcance o altas; de luces de posición; luces de freno; de giro y adicionales).

- Nivel de ruido: silenciador y sistema de escape.

- Emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

- Identificación del vehículo: numeración de motor, carrocería, chasis, chapa patente (concordancia con la documentación, ubicación reglamentaria, legibilidad.

- Estado general del vehículo y carrocería: estado, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl.

- Parabrisas, luneta y cristales laterales, que permitan una visión correcta y sin deformaciones (la transmitancia regular de luz, no inferior al 70% en el caso de los vidrios que no sean parabrisas). No están permitidas las láminas polarizadas. Prescripciones uniformes de los vidrios de seguridad y de los materiales destinados para su colocación en vehículos automotores y sus remolques.

- Limpiaparabrisas.

- Espejos retrovisores.

- Dispositivos del sistema de instrumental y registro de las operaciones.

- Accesorios de seguridad y elementos para emergencia (cinturones, apoyacabeza, extintores o matafuegos, balizas triángulo reflectante, botiquín de primeros auxilios, etcétera).