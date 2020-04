Confirman 189 casos de coronavirus en la provincia

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa que este miércoles han sido confirmados 2 casos nuevos de COVID-19, coronavirus, con residencia en la ciudad de Rosario. El total de casos desde el comienzo de la pandemia asciende a 189 en todo el territorio santafesino.

De esos casos, según el gobierno provincial, 183 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

Recordamos que, en la provincia, a la fecha se registro el fallecimiento de una persona. Tres pacientes se encuentran en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados solo con la finalidad de asegurar el aislamiento en plena pandemia.

image.png El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, respaldó la decisión de extender el aislamiento obligatorio del gobierno nacional por la pandemia del coronavirus.

Un total de 16 pacientes confirmados presentan alta (3 definitivas y 13 transitorias).

En la provincia se registraron 1747 notificaciones de las cuales 1403 fueron descartados y 155 continúan en estudio.

En el departamento La Capital se registran 36 casos confirmados de los cuales 26 son de la ciudad de Santa Fe, 5 de Santo Tomé, 1 de Sauce Viejo, 1 de Rincón y 3 en Llambi Cambell.

Por su parte el gobernador dijo que el aislamiento continuará, pero con algunas flexibilizaciones en algunas áreas de trabajos. "No te muevas de tu pueblo, tratá de no salir", dijo Omar Perotti este miércoles y agregó a los intendentes "tomen las medidas que haya que tomar pero no corten las rutas". Sobre la movilidad dentro de las ciudades solicitó: "no te muevas de tu barrio, cada uno que se mueve es una oportunidad de trasladar el virus".

"Lo que nos decía que iba a haber un pico en abril, ya se está corriendo para mayo. Eso nos permite equiparnos de la mejor manera, capacitando a la gente de la mejor forma. Tenemos que ser muy honestos, no ganamos nada todavía. El riesgo está y es una batalla que la tenemos que hacer organizados, unidos", agregó Perotti.

Embed