Continúa el circuito local de aguas abiertas

Para ir calentando motores, en la semana previa a la Maratón Santa Fe-Coronda, se disputará la segunda fecha del circuito local de aguas abiertas. El mismo se desarrollará el próximo domingo 28 de enero, en el balneario Luis Beney de la ciudad de Rincón y contará con la organización de la Federación Santafesina de Natación.





Los organizadores establecieron que será en un circuito boyado sin bote guía, se estableció la concentración de los deportistas para las 9 de la mañana, y la largada para las 10.30.





Recordemos que la primera fecha se concretó el pasado viernes 29 de diciembre y tuvo como escenario a la laguna Setúbal en la costanera Este de nuestra capital.





En dicha oportunidad, sobresalieron el galvense Aquiles Balaudo de Ceci, y la liberteña Romina Imwinkelried. También lograron buenas perfromances, Lucas Tisera (Regatas), Franco Vento (Unión), María Clara Verón (Gimnasia y Esgrima), Erika Yenssen (Libertad), María Celeste Puñet ( Cilsa ), Walter Tisera (Regatas), Tatiana Ulrich (Libertad), Mirko Prus (Ceci), Gonzálo Hoffmann (Regatas), Rocío López (Regatas) y Valentín Vento (Unión).





La competencia consta de cuatro fechas en total, quedando por disputar la tercera, en fecha a confirmar, pero seguramente en el próximo mes de febrero, en la ciudad de Santo Tomé, y posteriormente, el 17 de marzo, la última etapa será en el dique del puerto de Santa Fe.









El Argentino en Mendoza





La 3° fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas se llevará a cabo el 24 de febrero en el lago del Parque General San Martín con la organización de la Federación Mendocina de Deportes Acuáticos.





Las categorías establecidas para federados y promocionales de ambos géneros son los siguientes: 3km menores (2005 y 2006) y master; 5km cadetes (2003 y 2004); 7.5km juveniles (2002, 2001 y 2000); 10km juniors (1999, 1998 y 1997) y mayores (1995 y anteriores).





Las inscripciones se realizan a través de las federaciones provinciales, hasta el martes 20 de febrero, y por correo electrónico a femedda@gmail.com, con un costo de inscripción de 400 pesos para cada etapa, más 80 de costo de seguro.









Calendario de waterpolo

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos dió a conocer el cronograma de verano de Polo Acuático 2018. Del 16 al 18 de febrero, con la organización de la Fesana, se disputará el Campeonato Sub 15 en el Club Regatas de Santa Fe.





En la misma fecha, en sede a designar será el turno del Sub 23 Femenino; del 2 al 4 de marzo, el certamen de Primera B y el Femenino. Luego, del 9 al 11 de marzo, en Chubut, será el Encuentro Sub 13; del 16 al 18 de marzo, en el Cenard, el certamen de Primera A, y del 23 al 25, el Sub 17 en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario.