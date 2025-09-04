Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al jueves 4 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, mantenimiento de subestación, mantenimiento en media tensión, reemplazo de poste/columnas y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este jueves 4 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ DE RINCÓN Y ARROYO LEYES

• 8 a 12 en la zona de: Eva Perón, Hirigoyen Irigoyen, Saavedra y Urquiza

• 9 a 12 en la zona de: Corrientes, Juan de Garay, San Juan y Roque Saénz Peña

• 9 a 13 en la zona de: Gorriti, Misiones, San Lorenzo y 9 de Julio

• 12 a 16 en la zona de: Teniente Loza, Monseñor Rodríguez, Reutemann y Rosatti

SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 8 a 11 en la zona de: RP1, Bañadero, Callejón Vidal y Molinari

ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: Callejón Vidal, RP1, Los Naranjos y calle 31

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso