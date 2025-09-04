Uno Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al jueves 4 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes

4 de septiembre 2025 · 07:11hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, mantenimiento de subestación, mantenimiento en media tensión, reemplazo de poste/columnas y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 4 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ DE RINCÓN Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Eva Perón, Hirigoyen Irigoyen, Saavedra y Urquiza

• 9 a 12 en la zona de: Corrientes, Juan de Garay, San Juan y Roque Saénz Peña

• 9 a 13 en la zona de: Gorriti, Misiones, San Lorenzo y 9 de Julio

• 12 a 16 en la zona de: Teniente Loza, Monseñor Rodríguez, Reutemann y Rosatti

SAN JOSÉ DE RINCÓN

• 8 a 11 en la zona de: RP1, Bañadero, Callejón Vidal y Molinari

ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: Callejón Vidal, RP1, Los Naranjos y calle 31

