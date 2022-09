Las Gitanas se aferran a la punta con otra victoria y puntaje ideal. Estiraron a seis los triunfos consecutivos. Esta vez, ante Colón con una gran tarde de Flor Villar quien se lució con tres conquistas. Además, Victoria Bertone sigue con su olfato goleador infalible para aportar dos conquistas. Serie favorable a las anfitrionas al imponerse en todas las categorías. En reserva se impuso 3 a 1, en Sub 19 ganó 3 a 1, en Sub 16 por 1 a 0, en Sub 14 por 5 a 0 y en Sub 12 por 3 a 0.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a La Salle Jobson por 4 a 3, lo que provocó la segunda victoria consecutiva para las chicas conducidas por Martín Vinch. Los goles para las tricolores fueron concretados por Martina Orellano, Martina Linari, Lucila Patrizi, y Martina Spuler, mientras que, para las orientadas técnicamente por Daniel De Petre, los consiguieron Josefina Salamano en dos ocasiones, y Luciana Pimpinella. La reserva del colegial se impuso 2-1 mediante las anotaciones de María Neme y María Carlen. En el anfitrión, Rosario Katona hizo el descuento.

En la semana en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, Banco Provincial superó a Alma Juniors de Esperanza por 3 a 0 en cumplimiento de la primera fecha. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 18, Banco Provincial 10, Santa Fe Rugby 8, El Quillá y Alma Juniors 7; La Salle Jobson 6, Colón 1, Universitario 0.

En la próxima fecha jugarán CRAI con El Quillá, Alma Juniors con La Salle Jobson y Colón de Santa Fe con Banco Provincial. Todavía quedan pendiente de disputar La Salle Jobson con El Quillá y Colón con Universitario por la primera fecha, Santa Fe Rugby con El Quillá por la tercera jornada, y Banco Provincial con El Quillá por el sexto capítulo.

image.png En el Sergio Antoniazzi, El Quillá Amarillo goleó a Atlético Franck y comienza a arrimarse a la cima del campeonato.

En la Zona Estímulo, Universidad del Litoral cosechó una goleada ante Unión de Santa Fe en el sintético de la ASH por 4 a 0. El elenco de Leandro Reynoso se mostró más confiado y seguro en lo que proponía. Tuvo siempre la iniciativa, manejó con criterio la bocha en mitad de cancha, siendo incisivo en ataque contra Unión.

El dominio se plasmó en el marcador con una gran recuperación de Dani Brauer en tres cuartos de cancha, quien asistió a Mili Susmann para romper el cero. Cuatro minutos después, salida rápida de contraataque que lideró Dani Franzi en una buena triangulación colectiva que Jesica Ibarra concretó en el 2-0.

Pese a la diferencia, la UNL no se quedó, volvió a la carga y tuvo las mejores oportunidades en la segunda parte. No pasó mayores sobresaltos y en el cuarto final, otra bocha profunda y vertical de Brauer hacia el medio del área, permitió a Ibarra estirar distancias. Mientras que Lara Argüello sentenció el 4-0 con un remate rasante y violento a la salida de un córner corto.

El Quillá Amarillo salió al frente firme y sólido para golear 6-0 a Atlético Franck a través de las conquistas de Mayra Nanzer y Aldana Grosso en dos oportunidades. Delfina Peliquero y Martina Borgo también dejaron su sello en la red. El elenco rojo prevaleció con absoluta claridad en las formativas e Intermedia, siendo este último sobre la hora mediante el tanto de Lourdes Mettan. En Sub-14, se destacó Morena Perino con cinco goles en la victoria 6-1.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: El Quillá Amarillo 11, Argentino de San Carlos y Colón de San Justo 10; Universidad del Litoral y Atlético Franck 3; Unión de Santa Fe 0. En la próxima fecha jugarán Universidad del Litoral con Atlético Franck en cancha de Santa Fe Rugby, y en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo será anfitrión de Argentino de San Carlos.

Síntesis:

CRAI 5- Colón de Santa Fe 0.

CRAI: Magdalena Chemes; Carolina Arregui, Josefina Fiorini, Rosario Gómez Iriondo, Delfina Brasca, Aldana Sosa, Florencia Villar (capitán), Milagros Paniccia, Victoria Bertone, Milena Serruya, Juana Bearzot, Martina Pujato, Catalina Guimi, Victoria Etcheverry. Delfina Gamboa y Helena Mazzuca. Entrenador: Andrés Catelani.

Colón de Santa Fe: Cielo Favaccio; Stefanía Pic (capitán), Sheila Converso, Milagros Ramallo, Valentina Portillo, Florencia Calderón, Karen Roldán, Mayra Figueroa, Manuela Vergara, Andrea Villarroel, Ticiana Alaniz, Nicol Milocco, Valentina Moreyra, Micaela Malnque, Agustina Lovera, Oriana Kaiser y Martina Carballo. Entrenador: Miguel Alberto.

Goles: 2´ Victoria Bertone, 25´ penal de Florencia Villar, 28´ Florencia Villar, 33´ Victoria Bertone, 36´ penal de Florencia Villar.

Tarjeta verde: Rosario Gómez Iriondo.

Árbitros: Beatriz Acuña y Nicolás Kakazú.

Cancha: CRAI