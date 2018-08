CRAI y Santa Fe RC arrancaron con el pie derecho

En el arranque de la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral 2018, CRAI consiguió un cotizado triunfo frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 32 a 22. El cotejo se desarrolló a la vera de la autopista , ante un buen marco de público, y con el discreto arbitraje del rosarino Damián Schneider.





En el primer tiempo fue algo superior el conjunto visitante a partir de haber dominado territorialmente y en lo referente a la posesión de la pelota. Fue el conjunto rosarino el que le imprimió dinámica al juego, igualmente CRAI defendió bien pero en algunos pasajes con infracción. La suerte estuvo del lado de los locales, ya que el apertura visitante falló dos penales factibles. Pasando loa 20 minutos llegó el try de los rosarinos que dejó merecidamente el tablero 7 a 0.





Con mucha actitud, los Gitanos fueron en busca del ingoal contrario pero recién lo consiguió a siete del final de la mano de Gogui Damiani. Entonado, los anfirtriones presionaron bien y GER cometió penal, fueron tres puntos más desde el pie de Beltramino. En la siguiente jugada, en otra dudosa determinación, el árbitro le sacó amarilla a Dolfo, e inmediatamente llegó el empate 10 a 10 con el cual concluyó la primera parte.





En el complemento arranco mejor CRAI, supo aprovechar con Beltramino un penal, y luego, consiguió a partir de la labor del pack un nuevo ensayo, que si bien fue al TMO, terminó siendo convalidado y dejo el marcador 20 a 10. Los Gitanos siguieron buscando estirar diferencias pero Beltramino aprovechaba con el pie.





Ya en casi 30 algunas desatenciones en los locales le permitióo a GER ponerse 23 a 15. Nada estaba dicho, sabido es que el Mensana rosarino no se rinde nuca pero una genialidad de Bay, drop mediante, dejo las cosas 26 a 15. Y los santafesinos no bajaban los brazos, ya que siguió intentando y fue el turno de Beltramino que con el pie dejo el resultado 29 a 15. El tramo final fue impresionante, primero un penal del 15 Gitano, e inmediatamente, ya en tiempo cumplido el try de Spezaili, que dejó tras el goal de Picotto 29 a 22. Pero en la última jugada del partido, otra infracción más de los visitantes le permitió a Beltramino sellar el marcador en 32 a 22.





En resumen, hay que señalar que el partido fue parejo, CRAI logró aprovechar las ocasiones que dispuso, a partir de errores del rival, y se metió en el bolsillo un triunfo más que cotizado, porque se logró ante GER, uno de los mejores elencos de la competición.









11818 f2 crai ger.jpg











Más información

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby volvió a demostrar que está pasando por un buen momento y lo refrendó con un triunfo ante Universitario de Rosario por 57 a 14. En el Parque Urquiza, Duendes se impuso a Estudiantes por 34 a 31, y en Grantfield, Jockey de Rosario superó a Old Resian por 24 a 8.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby y Duendes 5; Jockey y CRAI 4; Estudiantes de Paraná 2; Gimnasia y Esgrima, Old Resian y Universitario de Rosario 0. La próxima fecha jugarán: Universitario de Rosario con Old Resian, Jockey con Estudiantes, Duendes con CRAI y GER con Santa Fe RC.





En la Zona Reclasificación, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó a Tilcara 28 a 12, mientras que en Ibarlucea, Universitario de Santa Fe fue derrotado por Logaritmo por 32 a 28. En la cabecera del departamento las Colonias, CRAR de Rafaela le ganó como visitante a Alma Juniors de Esperanza por 43 a 10; en la Tortuguita, Rowing a Los Pampas por 41 a 7, y en Fisherton, Caranchos a Provincial por 23 a 21.





Las posiciones quedaron así: Rowing, CRAR, La Salle Jobson y Logaritmo 5; Caranchos 4; Universitario de Santa Fe y Provincial 1; Tilcara, Los Pampas de Rufino y Alma Juniors de Esperanza 0. La próxima fecha jugarán: Los Pampas con La Salle Jobson, Tilcara con Logaritmo, Universitario de Santa Fe con Caranchos, Provincial con Alma Juniors y CRAR con Rowing.









11818 f3 crai ger.jpg











Síntesis:

CRAI 32- Gimnasia y Esgrima R 22

CRAI: José Canuto, Juan Manuel Hernández y Joaquín Lerche; José Dogliani (cap) y Joaquìn Scheriano; Ramiro Dolfo, Emanuel Piermarini y Justo Ordano; Estanislao Bay y Salvador Damiani; Alejandro Molinas (h), Tomás Grenon, Jorge Qüesta (h), Ignacio Poletti y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Ingresaron: Matías Peón, Lucas Ordano, Manuel Bernstein, Santiago Carreras, Anton Carlen, Santiago Amsler y Facundo Garibay.

Gimnasia y Esgrima (R):Santiago Gramajo, Juan De Torres y Tomás Vich; Ramiro Guraya y Juan Lafontana; Marco Gentili, Vito Scaglione e Ignacio Villegas; Lisandro Picotto y Ramiro Picotto; José Forlla, Luciano Fasoletti (cap), Andrés Speziali, Manuel Covella y Teo Castiglioni. Entrenador: Guillermo Blanco.

Ingresaron: Lucio Cucchiara, Francisco García, Emiliano Sosini, Ciro Secoff, Joaquín Ferreyra, Nicolás Silva, Maximiliano Gómez y Franco Palillo.

Primer tiempo: 21´ try Manuel Covella convertido por Ramiro Picotto, 33´ try Salvador Damiani convertido por Beltramino, 41´ penal Facundo Beltramino, 42´ amarilla Ramiro Dolfo, 43´ penal Ramiro Picotto.

Parcial: CRAI 10-GER 10.

Segundo tiempo: 6´ penal Beltramino, 13´ try José Dogliani convertido por Beltramino, 24´ penal Beltramino, 30´ try Francisco García, 34´ drop Estanislao Bay, 39´ penal Beltramino, 42´ try Andrés Speziali convertido por Ramiro Picotto, 43´ penal Beltramino.