Cristina: "No me arrepiento de nada de lo que hice"

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó la embestida judicial en su contra y expresó: "No me van a hacer arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice".





"Es la primera vez en la historia que se va a allanar el domicilio de un senador. Tengo vocación de hacer cosas inéditas como política", señaló, con ironía, cuando le tocó hacer uso de la palabra en la sesión que debate el allanamiento a sus domicilios.





"Todos son muy democráticos en tanto se ejerza sobre otros. A Lula lo metieron preso porque ganaba las elecciones. ¿Les suena?" Y agregó: "Hay otra forma de desaparición, que es la eliminación mediática".





"¿Ustedes creen que van a tapar el sol con la mano?" "El principal problema de este gobierno no soy yo, son sus políticas espantosas". Si me meten presa, creen que Argentina va a ser más gobernable?".





Todos son muy democráticos y amplios en tanto y en cuanto la amplitud y la democracia se ejerza sobre otros y no sobre las propias conductas".





"Hoy ya no es necesario andar matando dirigentes, desapareciendo gente... porque hay otra forma de desaparición que es la desaparición mediática. El tormento de la exhibición permanente".





"Si los cualquieras y cualquieros (sic) levantan la mano para el poder de turno, no les pasa nada. Esto les pasa a los que creemos en algo y que defendemos algo".





"Si creen que con los desafueros me voy a arrepentir, no. En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente como para convencer o persuadir de que lo que estábamos haciendo había mejorado la vida de muchos argentinos".





La ex presidenta está imputada en la causa de los "Cuadernos K", por lo que el juez Claudio Bonadio pidió permiso al Senado para avanzar con el allanamiento de las propiedades.