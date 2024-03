Cuadro completo y calendario de partidos oficiales de la Copa América en 2024

El torneo continental reúne a las 10 selecciones de la CONCACAF y seis de la CONMEBOL, para conformar un total de 16 países aspirantes, por lo que además de los países suramericanos también pelearán por la copa Estados Unidos, México Panamá y Jamaica.

Grupos y partidos de la Copa América 2024

El pasado 23 de marzo se definió el cuadro de los participantes de la 48° edición de la CONMEBOL Copa América.

La corona del torneo reposa actualmente sobre Argentina, integrante del grupo A junto con Perú, Chile, y Canadá. Los grupos restantes están conformados de la siguiente manera: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica en el grupo B; Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia en el grupo C; y Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica en el grupo D.

Partidos de fase de grupos

La Copa América tendrá 32 partidos que se realizarán desde el 20 de junio al 14 de julio en un total de 14 estadios de Estados Unidos.

Grupo A

20/6 Argentina vs. Canadá, Mercedes Benz Stadium. 21/6 Perú vs. Chile, AT & T Stadium de Arlington. 25/6 Chile vs. Argentina, Metlife Stadium de East Rutherford; Perú vs. Canadá. Children's Mercy Park. 29/6 Argentina vs. Perú, Hard Rock Stadium de Miami; Canadá vs. Chile, Inter&Co Stadium.

Grupo B

22/6 México vs. Jamaica, NRG Stadium de Houston; Ecuador vs. Venezuela, Levi's Stadium de Santa Clara. 26/6 Venezuela vs. México, SoFi Stadium de Inglewood; Ecuador vs. Jamaica, Allegiant Stadium de Las Vegas. 30/6 México vs. Ecuador, State Farm Stadium de Glendale; Jamaica vs. Venezuela, Q2 Stadium de Austin.

Grupo C

23/6 Estados Unidos vs. Bolivia, AT & T Stadium de Arlington; Uruguay vs. Panamá, Hard Rock Stadium de Miami. 27/6 Panamá vs. Estados Unidos, Mercedes Benz Stadium; Uruguay vs. Bolivia, Metlife Stadium de East Rutherford. 01/7 Estados Unidos vs. Uruguay, GEHA Field at Arrowhead Stadium; Bolivia vs. Panamá, Inter&Co Stadium.

Grupo D

24/6 Brasil vs. Costa Rica, SoFi Stadium de Inglewood; Colombia vs. Paraguay, NRG Stadium de Houston. 28/6 Paraguay vs. Brasil, Allegiant Stadium de Las Vegas; Colombia vs. CostaRica, State Farm Stadium. 02/7 Brasil vs. Colombia, Levi's Stadium de Santa Clara; Costa Rica vs. Paraguay, Q2 Stadium de Austin.

Definitivamente, un menú futbolístico equipado con todos los ingredientes para que los hinchas disfruten del gran espectáculo que brinda la disciplina, y la participación estelar de las grandes figuras que defenderán la camiseta de su selección.