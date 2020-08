¿Cuál es la traba para que Fede González juegue en Unión?

Unión está interesado en Federico Gónzalez, el técnico tantengue Juan Manuel Azconzábal pretende reforzar la delantera luego de las bajas de Walter Bou y Nicolás Mazzola. Hay varios nombres en la mira, pero uno de los principales es el punta de Estudiantes de La Plata.

González llegó hace un año al Pincha, pero su rendimiento no fue el esperado. Arrancó como titular, pero luego perdió terreno y terminó en el banco de relevos. Por otra parte se menciona que el Chavo Desábato no lo tendría entre sus prioridades. A partir de ese contexto es que se comenzó a especular con su salida. Y uno de los equipos que se mostró interesado es Unión, aunque no es el único ya que Tigre desea repatriarlo.

No obstante, la principal traba para que se ponga la camiseta de Unión radica en el contrato que percibe en Estudiantes. El delantero cobra un salario importante, que de ninguna manera la dirigencia rojiblanca podría pagar. Sucede que hace un año González llegó con el pase en su poder, por ese motivo firmó un contrato importante con Estudiantes hasta junio del 2021.

Al no tener que pagar préstamo ni tampoco comprar el pase, Estudiantes le ofreció un contrato importante para tentarlo, ya que venía de ser figura en Tigre, siendo campeón de la Copa de la Superliga. Por ello, en ese momento también lo pretendían San Lorenzo e Independiente.

Estudiantes podría negociarlo, pero la principal traba para que pueda ser refuerzo de Unión, pasa por lo económico. El punta de 33 años tiene otras ofertas y en consecuencia habrá que esperar una definición de su parte. Por las dudas, en Unión analizan otros nombres.

Uno de ellos es el del uruguayo Sebastián Ribas, cuyo pase pertenece a Lanús, pero estuvo a préstamo en Rosario Central y retornó al Granate. Desde Unión llamaron al representante del punta para averiguar su situación y es una gestión que puede acelerarse dependiendo del contexto.