¿Cuántos contratos se renovarán en Colón?

Nueve futbolistas del plantel sabalero finalizarán su vínculo el 30 de junio. Alguno de ellos saben que no seguirán, pero otros desean quedarse, cuentan con el visto bueno del entrenador Eduardo Domínguez, pero los que terminarán de definir son los dirigentes.

Gastón Díaz, Damián Schmidt, Mauro Da Luz, Brian Galván y Fernando Zuqui saben que no seguirán. Los primeros tres por decisiones deportivas. Los últimos dos, por diferentes circunstancias, Galván porque se queda con el pase en su poder y podría jugar en la MLS. Mientras que Zuqui debe volver a Estudiantes, porque Colón no hará uso de la opción (2.000.000 de dólares).

Pero los cuatro futbolistas restantes que son: Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia, Guillermo Celis y Gabriel Esparza, son del agrado de Domínguez. Ya habló con todos ellos y les manifestó su intención de que sigan en el plantel sabalero. Dos de ellos fueron titulares en el partido ante Central (Estigarribia y Fritzler), mientras que Esparza ingresó en el complemento.

Por ello, más allá del pedido del cuerpo técnico, los dirigentes encabezados por el presidente José Vignatti tienen otra idea y es que la gran mayoría de los jugadores no continúen. En las últimas horas, en declaraciones a Radio Eme 96.3, el máximo directivo sabalero aseguró: "Estamos conversando con algunos jugadores, pero la verdad que estamos lejos. Somos realistas, miramos la caja y vemos lo que tenemos. Y a veces los jugadores creen que la caja es la de antes. Y esa caja no existe más".

Así las cosas, da la sensación que es muy difícil la continuidad de Estigarribia, Fritzler y Celis. Los tres ya manifestaron públicamente su deseo de quedarse. Pero existen diferencias económicas muy importantes como lo dijo Vignatti. Para quedarse deberían resignar mucho dinero. Si están dispuestos, por allí crecen las chances, caso contrario es muy complicada su continuidad. Mientras que el que estaría más cerca de seguir sería Gabriel Esparza por el cual hay consenso de todas las partes.

No obstante, teniendo en cuenta la incertidumbre que reina en el fútbol argentino, dado que no se sabe cuando arrancarán los entrenamientos y muchos menos el torneo, la dirigencia de Colón no tiene ningún apuro. Saben que hay tiempo y que cuenta con un plantel amplio, además de jugar una sola competencia. Por ello es que no se apurará para definir ninguna situación contractual.