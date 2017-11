De Felippe dio un paso al costado tras perder con Unión

El presente de Vélez antes de medirse con Unión no era el ideal. Luego de un inicio alentador, el equipo fue eliminado de la Copa Argentina y venía de perder categóricamente frente a Gimnasia (LP) por 4 a 0.





Entonces el revés contra Unión fue el golpe final para el entrenador Omar De Felippe. A pesar que la dirigencia intentó convencerlo, el estratega en conferencia de prensa confirmó que ya no es más el director técnico de Vélez.





"Es irreversible", aseguró el entrenador del Fortín. Y agregó: "Es una lástima porque uno hace tanto para llegar a este club y no se dio como lo pensamos".





Luego, De Felippe mostró su bronca por todo lo que se está viviendo en la institución de Liniers a raíz de las próximas elecciones: "El camino que queda es muy espinoso y con esta forma no ayudan a los pibes".





"Hoy me tengo que ir para que se descomprima un poco todo y estos chicos puedan volver a jugar como lo hicieron", manifestó De Felippe y reconoció: "Me voy por lo que vi en la cancha, uno me escupió. Ya no estoy para que un estúpido me escupa".





"Ojalá les vaya bien si ganan las elecciones. Nunca entendieron la situación del club", cerró Omar. Está claro que las elecciones también jugaron su partido.