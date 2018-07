Delfino: "Es un proyecto ambicioso el que armó Fiat Torino"

Si bien tuvo posibilidades de recalar en algún elenco europeo, finalmente Carlos Delfino decidió esperar y salió la posibilidad de regresar al básquet italiano, que sirvió en su momento como paso previo a su llegada a la NBA.





Cada mañana repite desde muy temprano su rutina con su padre Carlos en las instalaciones de Regatas, donde se afina para iniciar la pretemporada con el equipo de Turín.





En un mano a mano con UNO Santa Fe, el Cabezón reconoció que "me vengo preparando desde hace un par de semanas, contento de ser parte de un proyecto interesante como la Fiat Torino de Italia , moviéndome un poco, ya no soy más joven y en los últimos años estuve parado por muchas cuestiones; estoy muy comprometido y entusiasmado de estar en nuevamente en una cancha".





Su regreso a la Lega italiana le permite recordar ese recorrido que inició hace dos décadas al expresar que "después de irme de Santa Fe me fui a Italia, estuve cuatro años. Es una liga que me vio crecer y me desarrollé; no estoy físicamente como antes, pero conozco la competencia, eso es importante y también me conocen a mí".





Desde el mismo momento que Fiat Torino inició el armado de su nuevo plantel, no dudó en salir al mercado para conformar un plantel que pueda pelear arriba. En ese sentido, el exjugador de Unión enfatizó que "los objetivos son ambiciosos desde el momento que ficharon a un técnico como Larry Brown; la cantidad de incorporaciones, vamos a tener seis americanos nuevos en Europa, son chicos con mucho talento, de mucho valor, vamos a ser una mezcla interesante, esperamos formar una química rápido para hacer una buena temporada. Se esperan cosas importante, aspiramos a estar arriba en la Lega y la Eurocopa".





Embed







Más adelante, Delfino recordó que "nos juntamos el 16 de agosto para empezar a entrenar. La competencia arranca en octubre, queremos formarnos bien, tener mucho rodaje, es nuevo todo, nuestros americanos, será algo importante, una experiencia nueva y las expectativas son altas. El capitán es Larry, con solo nombrarlo es un proyecto ambicioso".





Después de aquel paso por España, el santafesino dijo: "Me vine a Santa Fe disfrutando, pescando, esperando alguna posibilidad, tuve chances de volver a la Liga Nacional, había algo de Italia pero por distintos motivos no se dio".





Delfino.jpg







En la parte final, Delfino no dudó en afirmar que "siempre soy un jugador de básquet, me voy a retirar solo cuando me dejen de llamar, jugando con los veteranos; siempre estuve en contacto con la pelota y estando en Bologna me entrenaba todos los días, a la expectativa de estar listo para jugar. Salió esto que me entusiasmó mucho, muy contento porque es un fichaje por dos años y eso es importante".





La temporada 2017/18 lo tuvo haciendo un reemplazo en el Baskonia de España, equipo que después llegaría a la final de la Liga ACB, perdiendo la definición ante Real Madrid.