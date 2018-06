En busca de nuevos horizontes copy copy

Luego de una intensa temporada en la Superliga Argentina jugando para Unión de Santa Fe, Lucas Gamba disfruta de unas merecidas vacaciones en su tierra natal.

El equipo tatengue finalizó en la décima posición y se clasificó, por primera vez en su historia, para disputar la Copa Sudamericana.

Al respecto el delantero sanrafaelino expresó: "El balance fue muy bueno. El primer semestre espectacular y el segundo coronado con la clasificación a la copa. Para nosotros haber sido parte de todo eso fue realmente increíble".

Además Lucas hizo referencia a su actuación en el certamen argentino de fútbol. "En la segunda parte del año tuve que luchar contra algunas lesiones y eso fue complicado. Si bien no fueron lesiones tan graves, no estoy acostumbrado a perderme muchos partidos. Además me hicieron sentir muy importante y no estar me dolió en el alma".

El clásico

Una de las cosas que seguramente más va a extrañar de su paso por la provincia de Santa Fe será el gran partido entre Unión y Colón.

"Es algo aparte, no me había tocado jugar algo así. Es una locura, lo viven como algo muy especial. Cuando llegás al club los hinchas te piden ganar el clásico. Es más, para muchos hinchas ganar ese partido es más importante que si te vas al descenso".

Fueron cuatro temporadas defendiendo la camiseta del rojiblanco. Sus goles, pero sobre todo las destacadas actuaciones lo convirtieron rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la gente.

"Estos cuatro años fueron muy especiales porque siempre tuve un apoyo incondicional y me trataron de manera espectacular. Estoy más que agradecido por el cariño y el respeto de la gente de Unión", añadió.

Centenario

Este año cumplió cien partidos jugando para el conjunto santafesino. "Fueron cuatro años muy importantes, de los mejores de mi vida, que los viví con mucha alegría y eso es lo que más me tira para quedarme. Es una decisión difícil".

Con 117 partidos en la máxima categoría del fútbol nacional, Gamba confesó si a ese nivel puede disfrutar del juego.

"Yo lo disfruto. Es verdad que las exigencias te obligan a estar muy concentrado. Pero cuando las cosas van bien, como este año por ejemplo, lo disfruté muchísimo porque tuvimos un gran equipo dentro de la cancha y un gran grupo afuera".

Gran DT

Con 30 años, Lucas ya se recibió de director técnico, esto significa que poco a poco comienza a pensar en su futuro.

"Hice el curso y me recibí, es algo que me gusta mucho. Ojalá me dé el físico y pueda seguir jugando algunos años más. Seguramente cuando me retire seguiré ligado al fútbol porque es lo que me apasiona".

Se define el futuro de Gamba

El vínculo de Lucas Gamba con Unión de Santa Fe finalizará el 30 de este mes, momento en el cual el delantero sanrafaelino quedará con el pase en su poder.

Sobre su futuro, el jugador comentó: "No sé todavía, se está definiendo, se va a cerrar algo, estamos con varias cosas".

Y agregó: "Gracias a Dios hay varias ofertas. Tengo 30 años y me quedan algunos más pero se me está terminando la carrera".

En Argentina se mostraron interesados Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Huracán e Independiente; sin embargo el representante de Gamba, Julio Cataldo, manifestó que en el único equipo del país donde jugaría el delantero sería en Unión.

Al parecer el futuro de Lucas estaría en el fútbol mexicano ya que la propuesta que le han realizado es realmente interesante en todo sentido.