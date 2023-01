Djokovic avanza en Australia aunque le preocupa su salud

Djokovic, cuarto cabeza de serie del torneo, cambió de camiseta y sacó la artillería pesada para imponerse en los dos últimos sets en la Rod Laver Arena y citarse en tercera ronda con el búlgaro Grigor Dimitrov.

“Mi situación no es la ideal pero no quiero ir mas allá. Me gustaría sentirme diferente pero tengo que ir día a día. Lo bueno es que hay un día de descanso entre partidos y es tiempo para intentar recuperarme. Me toca estar sin entrenar en los días de descanso", manifestó el serbio.

Y añadió: “Estoy preocupado, no puedo decir que no porque tengo razones para estarlo. Tengo que aceptar las circunstancias. Voy a seguir e intentar competir contra Dimitrov. Ahora cada día que pase va a ser más complicado. Hace dos años eran circunstancias parecidas y acabé ganando el partido”.

Peor le fue al segundo cabeza de serie, Casper Ruud, que cayó en segunda ronda ante el estadounidense Jenson Brooksby, un día después de que su compatriota Mackenzie McDonald se impuso a Rafael Nadal, primer cabeza de serie y campeón defensor en Australia.