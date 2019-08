Dólar inestable: ¿qué va a pasar con las aumentos de precios en Santa Fe?

Otra jornada en donde el dólar se dispara en la ciudad de Santa Fe, al igual que en el mercado nacional, provocando incertidumbre en lo que pueda pasar a futuro, sobre todo para los pequeños y medianos comerciantes.

• LEER MÁS: En Santa Fe el dólar se vende por encima de los 62 pesos

Mientras el lunes cerró a 58 pesos, el martes los mercados abrieron en 50 pesos para la compra y 58 para la venta de la divisa estadounidense. A las 10.15 la compra y venta estaban en 52,5 y 60,5 y antes de llegar a las 10.30 escaló la pizarra a 55 y 63. Diez minutos después, retrocedió a 53 y 62 para compra y venta respectivamente.

La pregunta de todos los santafesino es: ¿cómo afecta en la economía diaria?, ¿hay suba de precios en comercios, kioscos y almacenes?. ¿hay productos que han dejado de venderse?

Acá un breve resumen de lo que pasa en cada uno de los sectores, según un relevamiento realizado por UNO:

• Frutas y verduras: desde el sector afirmaron que por el momento la suba se va a dar en la banana –porque es importada– y en la manzana –por su sistema de refrigeración en el transporte desde el sur hasta nuestra ciudad–, pero por el momento no hay variación de precios con respecto al dólar. Deberán esperarse unos días ya que si hay subas en las semillas e insumos que se rigen por precio dólar, habrá que analizar qué se decide hacer.

Sí remarcaron que hay productores que están fuera de estación que subieron en los últimos días, como es el caso del morrón, en un 15%.

• Carnes: desde distintas carnicerías manifestaron que por el momento no hay aumento, pero se prevé que ocurran la semana que viene, una vez que se pueda ver cómo quedará el dólar.

• Almaceneros y kioscos: por el momento siguen las ventas de manera normal, sin remarcar precios, pero se decidió en algunos casos, retirar algunas ofertas para el público en determinados productos.

En la mayoría de ellos proveedores ya les han hecho llegar las nuevas listas con aumentos. En el rubro golosinas, representa el 15%.

• Panaderos: la venta de harina desde los molinos en la zona fue normal y sin aumentos así que por el momento la situación en el sector es mantener los precios. No se descarta que en el corto plazo haya aumentos en la bolsas de harinas que podrían rondar el 20%. Además de la suba en materia prima como manteca y grasa. A partir de allí se analizarán las posibles subas.

• Mayoristas: algunos han decidido retener la mercadería, mientras que otros ya hicieron remarques de precios.

• Naftas: la provisión y la venta es normal en la ciudad de Santa Fe y por el momento no se habla de variaciones de precios, aunque la gran carga impositiva del sector, no se descarta. Por el momento, YPF que es la petrolera de referencia no ha modificado precios, por lo que se descarta en el corto plazo.

• Comercios de artefacto para el hogar: manifestaron que las ventas son normales. En algunos comercios se dio un aumento de precios que ronda el 9%, que tiene que ver con los aumentos que ya realizaron ayer algunos proveedores.

Desde el sector analizaban, teniendo en cuenta la suba que podía tener el dólar, alcanzando los $55 promedio, que los pequeños comercios realizarían un aumento que rondaría el 10%.