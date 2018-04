Domínguez: "Hay que empezar a ganar los partidos"

Ya en martes, el orientador rojinegro en el inicio de la charla apuntó lo siguiente: "Las sensaciones son feas, hay que entender el momento en que estamos y saber que cada error que cometemos nos está costando caro más allá de tener el partido controlado, una jugada les alcanzó al rival para ganar el partido".





Respecto a la jugada puntual que protestaron los jugadores y varios colaboradores, de una supuesta falta sobre Vera en el arranque de lo que fue el gol del triunfo mendocino, el técnico expresó que "más allá del reclamo y las sensaciones que nos deja ese gol sobre la hora, no tengo la sensación de que el árbitro influyó en el resultado. Fue un partido correcto de los dos equipos, podría haber sido ful y lo agarró mejor posicionado a Godoy Cruz".













La imagen que entregaron sus muchachos en el segundo tiempo no fueron suficientes para encaminarse nuevamente en la Superliga. En este sentido, Domínguez disparó: "No alcanza con méritos, no alcanza con buscar, no alcanza si tuvimos más situaciones o no, hay que empezar a ganar los partidos, entendemos que se hicieron muchas cosas bien y hay que seguir revisando para seguir mejorando".





Cuando se volvió a meter en el análisis del partido, detalló: "Godoy Cruz basa su juego en las bandas, sabíamos que el centro iba a llegar, se marcó bien, sabiendo que esa era la predisposición de Godoy Cruz, con sus laterales o extremos buscaban centrar, son técnicamente buenos, los centros iban a llegar".





Y en la parte final, volvió a insistir que se fue con "muchas cosas positivas, Godoy Cruz pateó una vez al arco en el segundo tiempo; Estigarribia tuvo dos jugadas claras en el primer tiempo, mucha posesión de pelota. Hay cosas positivas pero no alcanza, hay que ver otras cuestiones que pueden ser importantes. Con una vuelta de tuerca se pueden solucionar algunas cosas".

Pasó casi una hora desde que se consumó la segunda derrota consecutiva de Colón para esperar, incluso con los jugadores subidos al micro, que Eduardo Domínguez se acerque a la prensa para brindar sus consideraciones después del 2-1 en contra frente a Godoy Cruz